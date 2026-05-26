México captura a un sobrino de "Chapo" Guzmán solicitado por EE.UU.

Imagen de abril de este año de un operativo en el que militares mexicanos capturaron a tres de los hombres más cercanos al hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en un operativo realizado con información de Estados Unidos. ( EFE )

Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, informó este martes la secretaría de Seguridad.

Identificado como Isai "N", fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es "sobrino de 'El Chapo'", quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay reportes de que fue capturado en junio de 2008 en posesión de armas de gran calibre.

La oficina de prensa de la secretaría de Seguridad dijo a la AFP que carecía de detalles sobre la captura anterior.

Dos hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín, también están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.

Pedido en extradición por EE.UU.

Harfuch, señaló que el arresto se derivó de trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad.

Asimismo, informó que en Tapachula, Chiapas (sureste), se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kilogramos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas.

También se aseguraron dos tractocamiones, tres cajas de carga cerradas y nueve contenedores.

Este aseguramiento ocurrió como parte del seguimiento a líneas de investigación, con lo que se identificó un inmueble vinculado a un grupo delictivo que operaba bajo fachada de una pensión de vehículos de carga.

La detención de hoy ocurre en momentos en que la Administración de Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial; mientras organizaciones civiles advierten que la violencia persiste en varios estados del país y Estados Unidos ejerce presión por resultados en la lucha contra estas bandas criminales.

El secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, contó que en su reunión del pasado jueves con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablaron de temas clave entre ambos países, especialmente de que el Gobierno mexicano incremente sus esfuerzos contra los "narcoterroristas".

"Fue un placer reunirme hoy con Claudia Sheinbaum y con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson", señaló Mullin en un mensaje en la red social X, el pasado jueves 21 de mayo.

"Discutimos prioridades clave de EE.UU., incluyendo: fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas, sostener el progreso en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales, reforzar los compromisos operativos para nuestra seguridad fronteriza compartida y prevenir la migración ilegal", añadió.

Mullin puntualizó que bajo el mando del presidente Donald Trump "hemos logrado una seguridad fronteriza histórica de EE.UU." y que las alianzas sólidas y la coordinación constante son fundamentales para que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro.

A inicios de marzo pasado, en la iniciativa 'Escudo de las Américas', promovida por Trump, casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe prometieron cooperar con EE.UU. para combatir con fuerza militar a los "narcoterroristas", pero el Gobierno mexicano, no invitado al encuentro, se ha negado constantemente a operaciones militares estadounidenses en su territorio.

Previamente la presidenta Sheinbaum informó que recibió en el Palacio Nacional a Mullin, con quien acordó mantener la cooperación bilateral "en el marco de respeto" entre ambos países y en medio de las recientes tensiones por las presiones de Washington para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

La reunión ocurre en un momento especialmente sensible de la relación bilateral, marcado por un incremento de las tensiones entre ambos Gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.