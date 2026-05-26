Nicaragua reclama la Secretaría General del SICA y se opone a la terna de Costa Rica

La secretaría general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) está en el centro del conflicto entre países centroamericanos. ( EFE )

El Gobierno de Nicaragua reclamó su "derecho" a ocupar la secretaría general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que se encuentra vacante desde noviembre de 2023, y rechazó la terna propuesta por Costa Rica, informaron este martes fuentes diplomáticas.

Costa Rica envió su terna a los países del SICA el pasado viernes, y tres días después el Gobierno de Nicaragua, a través de una carta, se opuso a la misma y exigió una reunión de cancilleres para abordar la propuesta de Costa Rica y "otros temas urgentes".

"Ante esta situación anómala e inusual, reiteramos que Nicaragua tiene el derecho a la Secretaría General del SICA", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense en una carta enviada a las cancillerías de los países del SICA.

En la carta, Managua recordó que han presentado tres ternas, con un total de nueve candidatos, para asumir la secretaría general del SICA, la cual, sostuvo, corresponde a Nicaragua, y las tres ternas "han sido rechazadas en distintos momentos y circunstancias".

Para el Ejecutivo nicaragüense, el rechazo a sus candidatos revela "la existencia de un bloqueo injustificado, injustificable, ilegal e ilegítimo" en contra de Nicaragua.

"Consideramos que cualquier decisión de trasladar el SICA y su Secretaría a otro país estaría violentando las normativas que reconoce nuestro sistema, y por lo tanto, urgimos una reunión de cancilleres que nos permita abordar esto y otros temas urgentes", concluye la carta enviada por la Cancillería nicaragüense.

El principal argumento para rechazar a los candidatos de Nicaragua es que son funcionarios "leales" al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y "sin muchos conocimientos" del servicio exterior, según los demás países del SICA, reseñó el portal nicaragüense Confidencial, que despacha desde el exilio.

El cocanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, ha dicho que hay una "decisión política" por parte de Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, a los que Managua acusó de inmiscuirse en los asuntos internos, para impedir que su país asuma la secretaría general del SICA.

Puesto vacante desde 2023

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunciara al cargo para el periodo 2022-2026, para el que fue nombrado como propuesta de Nicaragua.

La terna de Costa Rica para el período 2026-2030 está encabezada por el exdiputado Gilberth Adolfo Jiménez Siles y la completan las exembajadoras Catalina Crespo Sancho y Lina Eugenia Ajoy Rojas.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.