Keiko Fujimori insiste en vigilar la votación en Perú: "No nos la vuelven a hacer"

La derechista Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia de Perú por el partido fujimorista Fuerza Popular. ( FUENTE EXTERNA )

La candidata derechista Keiko Fujimori, que se enfrenta al izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, insistió este miércoles a evitar lo sucedido hace cinco años, cuando denunció sin pruebas un supuesto fraude en su contra, al caer derrotada contra el izquierdista Pedro Castillo.

Durante un encuentro con agrupaciones de lustrabotas y canillitas (vendedores callejeros de prensa), Fujimori reiteró el llamado a sus seguidores para que se inscriban como personeros (representantes) de su partido Fuerza Popular para vigilar el desarrollo de la votación en todo el país.

"Ya hemos visto lo que pasó en la primera vuelta, con todas las irregularidades que ha habido", dijo la candidata en referencia a los retrasos en la apertura de locales de votación en Lima por falta de material electoral, lo que llevó al ultraderechista Rafael López Aliaga a denunciar un fraude sin pruebas.

"Igual ocurrió en 2021, pero a nosotros no nos la vuelven a hacer", añadió la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La líder de Fuerza Popular hizo un llamado a "que se respete la voluntad popular", al declararse "una convencida de que con el apoyo de todos, este 7 de junio será el inicio de un gran cambio que traerá orden y progreso, que devolverá la confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades".

Fujimori afirmó que el reto de ganar las elecciones "es enorme" y prefiere no confiarse pese a que las encuestas le sitúan con ventaja sobre Sánchez, con un 39 % de voto frente al 35 % de su rival. "Si bien es cierto que las encuestas muestran un poquito de diferencia, para mí eso es un empate. No hay que confiarse", enfatizó.

La candidata volvió a remarcar su promesa de recuperar el orden en las calles contra el auge de la actividad del crimen organizado y también prometió aumentar el programa Pensión 65 a todos los mayores de 65 años del país, con un incremento de 500.000 pensionistas por año, durante los cinco años de mandato.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú tendrá lugar el domingo 7 de junio y enfrentará a Fujimori, que reivindica el legado de su padre tras haber perdido en segunda vuelta las tres últimas elecciones; y a Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien ganó a Fujimori en los comicios de 2021.

Quien resulte vencedor tendrá la misión de recuperar la estabilidad de Perú, un país sumido en la volatilidad política que ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años.