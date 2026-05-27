Presidente de CAF reivindica la "alianza atlántica" entre UE y Latinoamérica para crecer

El presidente ejecutivo de CAF-Banco de desarrollo de América Latina CAF, Sergio Díaz-Granados, reivindicó en Ciudad de México la "alianza atlántica" entre la Unión Europea (UE) y América Latina como vía para impulsar el comercio birregional y el crecimiento de ambas regiones.

"Hay que ver los 1.1 millones de personas que significan América Latina y Europa juntos, hay que ver el potencial que tiene toda esa zona económica y tenemos que estimular aún más esos vínculos", dijo a EFE en Ciudad de México, donde ha participado en el congreso anual de la asociación empresarial CEAPI.

En su opinión, tras el cambio "muy profundo" vivido en el orden liberal construido tras la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de China, la tensión entre Estados Unidos y China y la fuerza de la tecnología, la "alianza atlántica entre la Unión Europea y América Latina cobra más vigor y más vigencia".

Según los estudios de CAF, el comercio interregional podría crecer hasta un 70 % en los próximos 10 años si las instituciones a ambos lados del Atlántico, desde las instituciones a los empresarios, trabajan "más articuladamente y más coordinadamente".

Asimismo, esta mayor coordinación impulsaría el comercio dentro de América Latina, añadió.

Valora acuerdo UE-México

En ese sentido, destacó acuerdos como el firmado el viernes pasado entre la UE y México o el alcanzado por Bruselas con Mercosur y recordó que ambas regiones suponen más el 20 % de la economía mundial.

Destacó la importancia de la "diversificación" para México, un país, dijo, "que está en mitad de las rutas globales de comercio" y "tiene una capacidad de producción importante".

"Un México diversificado es un México más fuerte, un México con más oportunidades", dijo.

También hizo hincapié en que "para Estados Unidos México es imprescindible". "Yo creo que tener treinta millones de mexicanos en Estados Unidos, que producen, que dan empleo, que generan estabilidad económica; tener esa interdependencia entre las empresas americanas con las mexicanas... Es una realidad tozuda y los números están ahí", señaló.