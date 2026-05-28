México atrae inversiones farmacéuticas para reducir dependencia del extranjero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa, con varias estrategias, la independencia económica de México. ( EFE )

México anunció el jueves una inversión millonaria de ocho farmacéuticas para reforzar su producción nacional y reducir su dependencia de gigantes asiáticos como China e India.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó en su rueda de prensa matutina los proyectos que suman unos 1.200 millones de dólares y en los que participan empresas del país y gigantes trasnacionales como Abbot, Bristol, Sanofi y Bayer.

"Lo que buscamos es que haya más producción de medicamentos en México, de tal manera que no dependamos tanto del exterior. Eso no quiere decir que se cierran las fronteras" a las importaciones, dijo la mandataria.

Un segundo objetivo, añadió, es que la producción nacional conduzca a una baja en los precios tanto para el público como para las instituciones de salud pública.

El sistema sanitario público ha sido blanco de denuncias por la falta de algunos medicamentos, sobre todo de alta especialidad para atender a pacientes oncológicos.

Según los proyectos presentados, las inversiones se destinarán a la producción de medicamentos y vacunas y a la investigación, y generarán más de 7.000 empleos directos e indirectos.

El anuncio se enmarca en el denominado Plan México lanzado por Sheinbaum para atraer, a cambio de incentivos fiscales, inversiones a fin de reforzar la producción nacional.

Nuevas inversiones de Slim

Hace dos días el empresario mexicano Carlos Slim Helú, una de las personas ricas del mundo, anunció este martes que su Grupo Carso invertirá en 2026 en México unos 5,000 millones de dolares en diferentes proyectos estratégicos de energía e infraestructura.

Slim avanzó esta intención sin dar detalles de los proyectos concretos, aunque citó como ejemplos una carretera que están construyendo en el estado de Querétaro (centro), así como desalinizadoras de agua, plantas de refinamiento de gas o iniciativas de desarrollo industrial.