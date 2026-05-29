Lula a Estados Unidos: "no aceptamos ser tratados como niños"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la apertura del I Foro de Rectores Brasil-África que busca fortalecer la cooperación académica, científica y tecnológica entre ambos países este lunes, en Brasilia (Brasil). ( EFE )

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este viernes a Estados Unidos que Brasil no acepta ser tratado "como niños", después de que Washington clasificara a dos bandas criminales como terroristas.

"No aceptamos ser tratados como niños, como una republiquita", dijo Lula en un discurso durante la inauguración de una planta de fertilizantes en el municipio de Laranjeiras, en el noreste del país.

El mandatario también afirmó que su rival en las elecciones del próximo octubre, Flávio Bolsonaro, "no tiene vergüenza de traicionar a la patria y pedir la intervención" de Estados Unidos en Brasil.

El Gobierno de Estados Unidos decidió calificar como terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) este jueves, después de la visita de Flávio Bolsonaro a Washington, donde fue recibido por separado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En su discurso, Lula reconoció que el PCC y el CV "son terroristas" para las personas que viven en la periferia de las grandes ciudades, a los que "roban todo lo que tienen" y someten con medios violentos.

No obstante, recalcó que Brasil está combatiendo a las bandas con sus propias leyes, con sus medios y sus cuerpos de seguridad.

Aceptan colaboración extranjera

Lula aseguró que acepta la colaboración extranjera en el combate al crimen organizado, pero retó a Trump diciendo que si desea ayudar a Brasil, que comience por extraditar a los cabecillas de bandas brasileñas que viven en Miami.

Mientras Lula hablaba, el Gobierno brasileño divulgó un comunicado oficial en el que advirtió que no acepta el uso de medidas arbitrarias procedentes del extranjero que sirvan de pretexto para atacar su soberanía.

"Cualquier colaboración internacional para el combate a las facciones es bienvenida. Estamos dispuestos a construir soluciones conjuntos benéficas a los países involucrados. Pero no aceptamos el uso de medidas arbitrarias procedentes del extranjero como pretexto para atacar nuestra soberanía y nuestra economía", afirmó en un comunicado.

La nota agrega que la decisión del Gobierno de Trump de declarar como terroristas al CV y el PCC puede debilitar los esfuerzos brasileños para atacar a estas organizaciones.

"Las medidas unilaterales, no negociadas, pueden debilitar la lucha contra los delincuentes y generar acciones que pongan en peligro la vida de personas que no tienen nada que ver con el delito. Pueden reducir la capacidad de intercambio de información entre las fuerzas policiales", afirmó el comunicado.

Asimismo, advirtió que estas medidas pueden afectar al sistema financiero brasileño y al sistema de pagos PIX, desarrollado por el Banco Central brasileño y criticado por Washington por haberle restado cuota de negocio a las multinacionales de tarjetas de crédito.

"La soberanía nacional no es negociable. Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos. Quienes definen cómo se clasifica y se combate la delincuencia dentro de Brasil son los brasileños, con sus instituciones, sus leyes y sus fuerzas de seguridad", concluye el comunicado.