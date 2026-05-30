La oposición mayoritaria venezolana respalda llamado de González Urrutia a presidenciales

María Corina Machado confirmó su candidatura y aseguró que la salida de Delcy Rodríguez es un hecho ( FUENTE EXTERNA )

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), respaldó el llamado hecho este sábado por el líder antichavista Edmundo González Urrutia a crear las condiciones para la celebración de unos comicios presidenciales en el país.

"Nos sumamos al agradecimiento que millones de venezolanos sentimos por el testimonio de amor a Venezuela que nuestro presidente electo ha demostrado una vez más", dijo la PUD en la red X.

La oposición mayoritaria asegura que González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por un organismo comicial controlado por el chavismo que no publicó los resultados desagregados.

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La PUD expresó que el "gesto de desprendimiento, generosidad y humildad" del líder opositor, asilado en España, "trasciende lo personal y reafirma una ruta política clara para el país: la necesidad de devolver la palabra a los venezolanos a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y con plenas garantías democráticas".

Llamado a la democracia

La alianza afirmó que, con esta decisión, González Urrutia "ratifica que el objetivo superior sigue siendo construir una salida democrática, pacífica y constitucional a la crisis venezolana".

"Su ejemplo fortalece la esperanza de quienes anhelan una Venezuela libre y democrática y nos recuerda que la lucha por el respeto a la soberanía popular, expresada mediante el voto, continúa siendo el camino para alcanzar la libertad", agregó.

Por su parte, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado expresó que González Urrutia, un "hombre noble y coherente, quien arriesgó todo por Venezuela, hoy, una vez más, es ejemplo de servicio y entrega a la patria".

"La Venezuela libre y próspera que ya renace, mi querido Edmundo, lleva tu nombre impreso en el corazón. Muy pronto nos reencontraremos allí, en nuestra tierra, con nuestra gente, en nuestros hogares", dijo la exdiputada en X.

Este sábado, el opositor aseveró en un video que las votaciones "deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes".

Pero, dijo, hay "algo que va antes de todo eso, condiciones que no son negociables: la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia" de las instituciones.

Propuesta de negociación

El pasado jueves, la oposición mayoritaria y sus líderes, Machado y González Urrutia, propusieron una negociación "seria, firme y responsable" con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia".

Recientemente, Machado anunció que será candidata y dijo que "no está en duda" la salida de Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras la captura de Maduro por parte de EE.UU. el pasado enero.