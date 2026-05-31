Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán segunda vuelta presidencial en Colombia

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda competirán por la presidencia de Colombia en segunda vuelta. ( FUENTE EXTERNA )

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada este domingo.

Con el 89,48 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9,132,317 votos (43,77 %) y Cepeda, 8,570,667 (41,08 %) números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/whatsapp-image-2026-05-31-at-182406-6cf85ecc.jpeg Abelardo de la Espriella ñevanta su puño en señal de victoria tras votar en las elecciones de Colombia. (EFE)

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella es un abogado, empresario y político colombiano abanderado de la ultraderecha. Es fundador del movimiento Defensores de la Patria y se ha acercado a redes ultraconservadoras globales como el partido español Vox.

En la primera vuelta de las elecciones, su discurso se centró en combatir la inseguridad ("por la razón o por la fuerza"), reducir el Estado, fumigar cultivos de coca y romper relaciones diplomáticas con Venezuela.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/57ad8cb7-8d33-459e-aa0f-a9e3c90f2609-7a730a03.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/57ad8cb7-8d33-459e-aa0f-a9e3c90f2609-7a730a03.jpg Iván Cepeda es el candidato del partido oficialista Pacto Histórico. (EFE)

Iván Cepeda

Su eje de campaña es la seguridad, propone reactivar las fumigaciones y aspersión aérea contra cultivos ilícitos, usar el poder aéreo y las Fuerzas Armadas para atacar a grupos criminales, renovar alianzas militares estratégicas con Estados Unidos e Israel para dotar mejor al Ejército, prohibir la importación de insumos para producir fentanilo (lo que llama un "plan Colombia 2.0") y crear un bloque de búsqueda especializado para capturar a jefes de bandas de extorsión.

El izquierdista Iván Cepeda es el candidato presidencial por el oficialismo (Pacto Histórico) en Colombia, buscando suceder al actual mandatario Gustavo Petro para continuar con sus políticas. Su campaña, acompañada por la candidata vicepresidencial indígena Aída Quilcué, se enfoca en el lema "primero los pobres.

Te puede interesar "Muy preocupados": Observadores electorales de la UE sobre la ola de violencia en Colombia

Cierre de colegios

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro, una decisión que puede ir a segunda vuelta el próximo 21 de junio si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos.

Las urnas abrieron a las 8:00 hora local (13:00 GMT) y cerraron a las 4:00 hora local (21:00 GMT), e inmediatamente comenzó el conteo de los votos por parte de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios y que se espera tenga resultados consolidados unas dos horas después.

"En el día de hoy millones de colombianos han votado de manera pacífica, han salido de manera copiosa a las diferentes puestos y mesas de votación, más de 122,000, a ejercer sus derechos políticos con total y absoluta libertad", dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, tras el cierre de los comicios.

Leer más Padre de Miguel Uribe lo reemplazará como precandidato en elecciones de 2026 en Colombia