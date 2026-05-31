Colombia vota en primera vuelta para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro

Inician las elecciones presidenciales en Colombia con grandes expectativas. ( FUENTE EXTERNA )

Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.

Las urnas se abrieron a las 8.00 hora local (13:00 GMT) y durante ocho horas recibirán a los votantes, hasta cerrar a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando comenzará el conteo de las papeletas por parte de la Registraduría Nacional.

El propio presidente Petro, vestido de blanco de pies a cabeza; el registrador nacional, Hernán Penagos, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios, encabezaron el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

La gran decisión

Los colombianos empezaron a votar para decidir si renuevan su voto de confianza a la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

Por ley, el presidente Gustavo Petro (2022-2026), no puede aspirar a la reelección.

Observadpores oficiales

Cerca de 15,000 observadores, entre nacionales e internacionales, acompañarán la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia, un despliegue que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, calificó el viernes como el más amplio realizado en la historia del país.

"Por primera vez en la historia el Consejo Nacional Electoral hace un despliegue de esta magnitud. Tenemos más de 13,000 observadores en todo el territorio nacional y más de 1,500 observadores internacionales", afirmó Quiroz en declaraciones a EFE, antes de un acto en Bogotá donde fue presentada la misión.

Según cifras de este organismo electoral, la misión reúne a observadores internacionales acreditados de 22 países y 26 organizaciones, casi el triple de los 418 observadores que participaron en la segunda vuelta presidencial de 2022.

Leonel Fernández en la OEA

El expresidente Leonel Fernández, encabeza la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) para dar seguimiento a las elecciones presidenciales del próximo domingo en Colombia.

"La MOE/OEA está integrada por 96 observadores y especialistas de 24 nacionalidades. En el marco de su labor, la Misión tendrá presencia en 26 departamentos y en el Distrito Capital, así como en cinco ciudades en el exterior (Madrid, Barcelona, Nueva York, Miami y Washington DC)", informó ayer la misión en un comunicado.

El objetivo será hacer seguimiento a aspectos como la organización electoral, el voto en el exterior, la tecnología electoral, el financiamiento político, la justicia electoral, la violencia electoral y el monitoreo de campañas, medios y comunicación digital, entre otros.

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