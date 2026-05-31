Nicolás Maduro y su esposa dicen tener una fe "inquebrantable en la victoria de la verdad"

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas y se declaró "no culpable". ( FUENTE EXTERNA )

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, detenidos en Nueva York, aseguraron este domingo, en un mensaje publicado en redes sociales, que tienen una "fe inquebrantable en la victoria de la verdad".

El líder chavista enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

Declaraciones y mensajes

Ambos, capturados por fuerzas estadounidenses el pasado enero en Caracas, se declararon "no culpables".

"En este domingo santo, Cilia y yo elevamos nuestra oración con fe inquebrantable en la victoria de la verdad y de la vida. Que la Santísima Trinidad bendiga a Venezuela y a los pueblos del mundo", afirmó hoy Maduro.

El depuesto mandatario y Flores pidieron hacer de Venezuela "un faro de luz, de esperanza, una tierra de unión y una sociedad nueva, construida con el amor de todos y todas".

"En este domingo de la Santísima Trinidad, Cilia y yo les enviamos un abrazo de fe, amor y esperanza. Este es un día de luz para renovar nuestra fe en el destino de la patria y de la humanidad. Los esfuerzos de hoy, hechos con amor, unión y perseverancia, son la garantía del futuro de paz, prosperidad y libertad verdadera que merecen nuestros pueblos", afirmó.

Hace una semana, ambos pidieron sabiduría y humildad para la reconciliación en Venezuela, en un mensaje por la paz y la unión del país con motivo de Pentecostés.

Próximas audiencias

El hijo del líder chavista, el diputado Nicolás Maduro Guerra, dijo en la red social X que eleva sus plegarias por la liberación de Maduro y Flores "manteniendo siempre viva la esperanza de que pronto estarán de regreso" en su país.

Si no hay un aplazamiento, el próximo 30 de junio a las 12:00 hora de Nueva York (16:00 GMT), el matrimonio venezolano volverá a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn en el que permanecen desde que fueron arrestados el 3 de enero pasado.

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