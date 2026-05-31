Petro no acepta conteo electoral que dio a De la Espriella como el más votado en Colombia

Las advertencias del presidente Gustavo Petro, contrastan con los mensajes de tranquilidad transmitidos durante toda la jornada por las autoridades electorales. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

El mandatario sostuvo que el conteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

"Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800.000 personas adicionales", afirmó Petro, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que "centenares de miles de votos fueron agregados", aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

Controversias sobre el sistema de conteo

Por ello insistió en que los únicos resultados con validez legal serán los que determinen los jueces de la República en el escrutinio, en el que revisarán las actas y consolidarán oficialmente el resultado de las elecciones.

El mandatario volvió a aludir a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, empresa que ha estado en el centro de una disputa con el Gobierno por el contrato de expedición de pasaportes y por su participación en distintos procesos electorales.

La referencia recuerda una polémica surgida en abril pasado, cuando Petro mencionó un supuesto informe de inteligencia según el cual los hermanos Bautista habrían ofrecido "ciertos algoritmos" para favorecer electoralmente a De la Espriella, aunque la campaña rechazó entonces esas acusaciones.

Las advertencias del presidente contrastan con los mensajes de tranquilidad transmitidos durante toda la jornada por las autoridades electorales.

Los resultados preliminares divulgados tras el cierre de las urnas confirman la celebración de una segunda vuelta presidencial entre De la Espriella y el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, prevista para el próximo 21 de junio

Leer más Abelardo de la Espriella, el tigre que muestra los colmillos por la Presidencia colombiana