Sheinbaum, a dos años de su victoria electoral: "Vamos a defender la soberanía de México"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó este domingo, durante la presentación de un informe nacional por sus dos años de triunfo en las urnas, que México no "acepta injerencias" y cuestionó el "interés legítimo" de Estados Unidos por ayudar realmente al país, por lo que convocó a la población a defender la patria.

"¿Quién decide en México: las agencias extranjeras o el pueblo? ¿Quién decide en México: los grandes intereses económicos o el pueblo? Vamos a defender la soberanía y la independencia de México, vamos a defender la transformación", zanjó la mandataria durante un acto multitudinario en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México, al que asistieron miles de simpatizantes y políticos.

En su discurso, transmitido en 31 entidades del país, la titular del Ejecutivo invitó a la sociedad mexicana a "realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos" para "informar al pueblo de que la patria no se vende, la patria se ama y se defiende" y que en "México decidimos las y los mexicanos".

Además de centrar su mensaje en los resultados acumulados en 20 meses de gobierno, Sheinbaum criticó las recientes y crecientes presiones de Estados Unidos a México en asuntos de extradición y crimen organizado, como ocurrió con la acusación del vecino del norte hacia 10 funcionarios mexicanos, entre ellos, el gobernador del estado de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

"¿Es realmente un interés legítimo, genuino, por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo como sectores de la ultraderecha utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?", cuestionó.

"No son preguntas retóricas: México no es piñata de nadie", sentenció tras arremeter contra una posible intervención de EE.UU. en las elecciones federales que se celebrarán en México en 2027, donde se elegirán puestos legislativos y ejecutivos.

También aseguró que desde el 19 de abril, cuando se hizo pública la muerte de dos agentes estadounidenses, "sin acreditación oficial", en el estado mexicano de Chihuahua, se "intensificó" una campaña "ofensiva" en redes sociales por parte de la derecha internacional hacia su gobierno.

"Detrás de ellas están los sectores conservadores nacionales e internacionales, que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad ni que decidiera ejercer plenamente su independencia", explicó.

Logros y retos

Como parte de este ejercicio de rendición de cuentas, que emitió sin estar obligada por norma constitucional, Sheinbaum mantuvo un mensaje de continuidad ante los proyectos de su predecesor y fundador del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

"Cerca de 36 millones de mexicanos depositaron en las urnas su esperanza, su confianza y su decisión de seguir avanzando por el camino de la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo la gobernante.

Parte de su discurso se enfocó en resaltar los logros en materia económica, energética, social, de salud y de seguridad, aunque puso especial atención a los resultados económicos.

Destacó que, pese a "las difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos y la guerra en Irán", la economía mexicana "permanece estable y avanzando".

Resaltó también el récord en inversión extranjera directa que alcanzó el país durante el primer trimestre del año, con 23.591 millones de dólares, un 10,4 % más que en 2025.

También apuntó como logro la creación de 669.000 puestos de trabajo, el número "más alto de empleo formal en toda la historia de México", así como que el peso mexicano "es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar estadounidense" a nivel global.

El mensaje de la gobernante aterriza en una etapa ríspida del partido oficialista que recientemente renovó su dirigencia y atraviesa ajustes internos de cara a las elecciones federales de 2027.

Sheinbaum, la primera mujer presidenta en la historia de México, llegó al poder con 35,92 millones de votos, cifra que la consolidó como la candidata con el mayor número de sufragios emitidos en la historia reciente del país, con el 59,7 %, superando por más de seis puntos a su predecesor López Obrador, quien obtuvo el 53,1 % de los votos en las elecciones de 2018.