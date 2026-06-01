EE.UU. se pronuncia sobre elecciones en Colombia mientras crece la tensión rumbo al balotaje

Combo de fotografías que muestra al candidato presidencial por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda (i), y al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. De la Espriella y Cepeda disputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en la primera ronda celebrada ayer. ( EFE )

La disputa por la presidencia de Colombia entró este lunes en una nueva fase marcada por el respaldo de Estados Unidos al proceso electoral, el distanciamiento del candidato izquierdista Iván Cepeda respecto a las denuncias de fraude del presidente Gustavo Petro y la confirmación de un debate entre los dos aspirantes que se enfrentarán en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

El Gobierno de Estados Unidos afirmó que apoya el derecho del pueblo colombiano a "elegir libremente" a sus gobernantes, luego de que el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella encabezara la primera vuelta de las elecciones con el 43.74 % de los votos.

"Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país", declaró un portavoz del Departamento de Estado a EFE.

Washington destacó además que se sumó a otras misiones internacionales de observación electoral y aseguró haber presenciado una demostración de la fortaleza de la democracia colombiana. La Administración del presidente Donald Trump reafirmó igualmente la estrecha relación bilateral con Colombia, que supera los dos siglos de historia.

La posición estadounidense contrasta con la expresada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien la noche del domingo rechazó los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional y aseguró, sin presentar pruebas, que el sistema electoral utilizó un censo con unas 800,000 personas adicionales.

La negación de Petro al resultado que no rechaza Cepeda

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en la red social X, profundizando una serie de cuestionamientos que ha formulado durante meses sobre la transparencia del sistema electoral colombiano.

Sin embargo, el candidato oficialista Iván Cepeda, heredero político de Petro y segundo más votado en la primera vuelta con el 40.90 % de los sufragios, aseguró este lunes que las verificaciones realizadas por su campaña no han encontrado evidencias que permitan cuestionar el resultado.

"Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora tengo que decir que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", manifestó Cepeda durante una rueda de prensa en Bogotá.

El aspirante del Pacto Histórico explicó que, tras el cierre de las urnas, su equipo puso en marcha un mecanismo de observación, control y verificación para analizar las inconsistencias que inicialmente habían motivado sus dudas y las del mandatario.

"Debo decirlo con claridad también, porque en eso soy una persona honesta, rigurosa, no hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes", agregó el candidato, aunque aclaró que esperará la conclusión del escrutinio oficial realizado por jueces de la República antes de emitir una valoración definitiva.

Según el conteo de la totalidad de las mesas informado por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 10,361,499 votos, equivalentes al 43.74 %, mientras que Cepeda alcanzó 9,688,361 sufragios, para un 40.90 %. Ambos competirán en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La campaña hacia el balotaje con tonos encendidos

La campaña hacia el balotaje comenzó de inmediato con un intercambio de desafíos entre los dos finalistas. Cepeda emplazó públicamente a De la Espriella a participar en un debate antes de la votación definitiva.

"Emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", escribió el candidato izquierdista en X, aunque señaló que deberán establecerse las condiciones para realizarlo.

La respuesta del aspirante ultraderechista fue inmediata. "¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron", respondió De la Espriella en alusión a Petro, al tiempo que pidió a los medios de comunicación fijar fecha y hora para el encuentro.

Durante la campaña de primera vuelta, Cepeda evitó participar en los debates televisados argumentando que buscaba alejarse de los agravios personales y de la "cultura del espectáculo" en la política. Por su parte, De la Espriella asistió a algunos encuentros, aunque se ausentó de los principales alegando que no participaría sin la presencia de su rival.

La segunda vuelta se celebrará en un contexto de fuerte polarización política y en medio de una escalada de violencia que diversos sectores consideran la más grave registrada en Colombia en la última década. Con apenas tres semanas de campaña por delante, ambos candidatos buscarán captar el respaldo de los votantes de las fuerzas eliminadas en una contienda que se perfila como una de las más reñidas de los últimos años.

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