Sin diálogo, protestas contra el presidente Paz se extienden en Bolivia

Una mujer limpia frente a puestos de ventas cerrados por las protestas que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, este lunes, en La Paz (Bolivia). ( EFE )

Cientos de manifestantes exigieron este lunes en la capital política de Bolivia la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuando se cumple un mes de protestas y bloqueos de carreteras, que se extienden por el país sin que se vislumbre una salida a la crisis.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen medidas contra la peor crisis económica del país en cuatro décadas, y han desatendido hasta ahora los reiterados llamados del gobierno a negociar.

Entre arengas y el ruido de cornetas, los huelguistas llegaron a La Paz ondeando sus multicolores wiphalas (banderas indígenas), tras recorrer unos 15 kilómetros desde la vecina El Alto.

"No sabe escuchar, no sabe entender al pueblo mayoritario (...) ¡Ahora es tarde para el diálogo!", dijo a la AFP Edgar Condori, de 40 años, quien lideraba a un grupo de comerciantes durante la marcha.

"¡Que renuncie el pollo!", decía una pancarta en alusión al apodo del mandatario de centroderecha, con seis meses en el poder.

El fin de semana, los miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país que mantiene al rojo vivo la protesta, debatió si negociarían o no con el gobierno.

Escasez de alimentos

Aunque algunos exdirigentes insistieron en continuar con la lucha en las calles, el sindicato aún no se manifestó públicamente.

Más de 90 puntos de bloqueo se reportan en las autopistas del país, una treintena más que la semana pasada, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

Las tomas de rutas han disparado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz y en la vecina El Alto. Los precios de las carnes, huevo y de algunos vegetales se duplicaron en las últimas semanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/45cee67173ca21dd56c26259d12170c19e1f37a3w-27999300.jpg Personas caminan frente a un puesto de venta cerrado por las protestas que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, este lunes, en La Paz (Bolivia). (EFE)

La gestión de Paz denuncia un intento de "alterar el orden democrático" y acusa al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las manifestaciones más violentas.

"Hay que saber quiénes están reclamando de forma correcta y (...) quiénes están queriendo hacer daño a la democracia", afirmó este lunes Paz durante un acto público en Cochabamba (centro).

El presidente dijo buscar una "reconciliación" para que "en los siguientes días" la ola de protestas, que afecta principalmente a La Paz, "se acabe".