Autoridades detienen en México al jefe regional del grupo narcotraficante Los Chapitos

Fotografía de archivo de miembros del Ejercito Mexicano, en Culiacán, estado de Sinaloa (México), donde las autoridades dicen que opera el grupo Los Chapitos. ( EFE )

El Gabinete de seguridad de México informó este martes de la detención de Gabriel ´N´, alias Gabito, identificado como jefe regional de la facción Los Menores, mejor conocida como Los Chapitos, grupo objetivo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En un comunicado, las autoridades de seguridad mexicanas explicaron que Gabriel ´N´ fue capturado en una acción coordinada en el municipio de El Rosario, en el estado de Sinaloa (noroeste), por elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y agentes estatales.

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones, Gabriel ´N´ fue arrestado el 2 de junio a las 8:15 de la noche y está a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

También indicaron que el detenido está vinculado a delitos como "secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud".

Asimismo, señalaron que se le acusa del "homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido en enero de este año", refiriéndose al personal de la compañía minera canadiense Vizla Silver y desaparecido en el municipio de la Concordia, en Sinaloa.

Violencia en Sinaloa

Sinaloa atraviesa desde septiembre de 2024 una ola de violencia atribuida por las autoridades a la confrontación entre facciones del Cartel de Sinaloa, desatada tras la entrega y detención en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada.

El Gobierno mexicano ha reforzado desde entonces la presencia de fuerzas federales en la región, con despliegues de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, además de acciones de inteligencia contra grupos dedicados al tráfico de drogas, armas y explosivos.

La detención de hoy ocurre en momentos en que la Administración de Claudia Sheinbaum defiende una estrategia de seguridad basada en investigación, coordinación interinstitucional y despliegue territorial; mientras organizaciones civiles advierten que la violencia persiste en varios estados del país y Estados Unidos ejerce presión por resultados en la lucha contra estas bandas criminales.