La comitiva de Delcy Rodríguez visitará al gigante petrolero Reliance y Tata en la India

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela). ( EFE )

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá con los principales conglomerados industriales de la India durante su viaje al país en las próximas horas, incluyendo una visita a la mayor refinería del mundo, Reliance Industries, y al Grupo Tata, informó a EFE una fuente cercana a la visita.

Según explicó esta fuente bajo condición de anonimato, los ministros de Exteriores, Economía, Ciencia y Transporte, que acompañan a la mandataria cumplirán mesas de trabajo paralelas en sus respectivas áreas.

La agenda incluirá una visita a la refinería de Reliance Industries en Jamnagar, en el estado indio de Gujarat, el complejo de refinación de petróleo más grande del mundo y un destino clave para el crudo venezolano, cuya exportación a la India ha repuntado con fuerza en los últimos meses.

La planta es propiedad del magnate Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia según la lista Forbes.

Durante este recorrido, la comitiva visitará también Vantara, el megaproyecto de conservación animal y rescate de especies de la familia Ambani, un lugar muy mediático liderado por Anant Ambani, hijo menor del magnate.

Según añadió la fuente, el viaje contemplará una cita con la Alianza Solar Internacional (ISA) para explorar proyectos de energías limpias con Caracas, además de una visita a la sede del Grupo Tata en Bombay, uno de los conglomerados industriales más influyentes del país.

Inversión india en industria petrolera venezolana

El Gobierno indio confirmó este martes que Delcy Rodríguez mantendrá un encuentro oficial de alto nivel con el primer ministro, Narendra Modi, y adelantó que la visita tendrá un foco clave en la seguridad de suministro.

"Nuestras empresas petroleras estatales han realizado inversiones en el sector energético de Venezuela, que es un socio energético importante para nosotros", declaró el portavoz de Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

La fuente anónima indicó a EFE que las conversaciones abordarán la situación de la petrolera estatal india ONGC Videsh, la filial para inversiones en el extranjero de la Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India, que participa en el sector energético del país caribeño.

Según informaron medios locales, la compañía tiene retenidos más de 500 millones de dólares en dividendos por su participación en el proyecto petrolero venezolano de San Cristóbal.

La compra de crudo venezolano busca reducir la dependencia india del petróleo de Rusia, cada vez más encarecido desde el bloqueo en el estrecho de Ormuz, para sortear la crisis de suministro que ha golpeado al país por la guerra Oriente Medio.

Durante abril y mayo, Venezuela se ha posicionado en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India, solo por detrás de Moscú, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, según datos de la consultora Kpler.