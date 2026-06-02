Renuncia ministro de Defensa de Bolivia tras un mes de protestas

El ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, quien según medios de prensa bolivianos tras su renuncia fue sustituido por Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa social. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, renunció este martes tras más de un mes de protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz, reveló a la AFP una fuente del gobierno.

Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen medidas contra la peor crisis económica del país en cuatro décadas, y el gobierno no ha descartado declarar un estado de excepción para usar a los militares en el control de las manifestaciones.

"Sí, confirmada esta información", dijo una fuente del ministerio de Defensa que pidió el anonimato, al ser consultado si dimitió Salinas.

Medios de prensa bolivianos aseguraron que Salinas renunció y fue sustituido por Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa social y Sustancias controladas, conocido como el zar antidrogas.

Sobre las protestas

Cientos de manifestantes exigieron este lunes en la capital política de Bolivia la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuando se cumple un mes de protestas y bloqueos de carreteras, que se extienden por el país sin que se vislumbre una salida a la crisis.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen medidas contra la peor crisis económica del país en cuatro décadas, y han desatendido hasta ahora los reiterados llamados del gobierno a negociar.

Entre arengas y el ruido de cornetas, los huelguistas llegaron a La Paz ondeando sus multicolores wiphalas (banderas indígenas), tras recorrer unos 15 kilómetros desde la vecina El Alto.

"No sabe escuchar, no sabe entender al pueblo mayoritario (...) ¡Ahora es tarde para el diálogo!", dijo a la AFP Edgar Condori, de 40 años, quien lideraba a un grupo de comerciantes durante la marcha.

"¡Que renuncie el pollo!", decía una pancarta en alusión al apodo del mandatario de centroderecha, con seis meses en el poder.

El fin de semana, los miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país que mantiene al rojo vivo la protesta, debatió si negociarían o no con el gobierno.

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