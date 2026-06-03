Costa Rica extraditará a EE. UU. a alias Macho Coca, un "prolífico" narcotraficante

Costa Rica extraditará hacia Estados Unidos a Gilbert Bell Fernández, alias "Macho Coca", a quien las autoridades estadounidenses impusieron sanciones sobre sus bienes en 2023 e identifican como uno de los narcotraficantes más prolíficos del país centroamericano.

El Poder Judicial costarricense informó este martes que el Tribunal de Apelaciones de Sentencias determinó que procede la extradición de Bell e indicó que Estados Unidos debe presentar, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, una promesa formal de que la persona no será condenada a una pena de cárcel mayor a la máxima que se aplica en Costa Rica, que es de 50 años.

La extradición de Bell fue denegada en marzo pasado por el Tribunal Penal de la provincia de Limón (Caribe) al considerar que los hechos que se le imputan eran previos a la entrada en vigencia, en mayo de 2025, de una reforma constitucional que permite la extradición de nacionales únicamente por delitos de narcotráfico o terrorismo.

La Fiscalía apeló esa decisión y este martes el Tribunal de Apelaciones acogió la tesis de la Fiscalía y dejó en firme la extradición.

Macho Coca, de 62 años, es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente liderar una estructura delictiva de acopio y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos.

Según la información de la Fiscalía, Bell sostuvo contactos con agentes encubiertos, que incluyeron la venta de una muestra de la droga, así como la negociación para enviar 700 kilos de cocaína hasta Nueva York.

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El primer narco costarricense sancionado

En noviembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso por primera vez sanciones a un supuesto narcotraficante costarricense, ya que considera que Bell ha jugado un "papel importante" en la reciente transformación de Costa Rica en un importante centro de tránsito de narcóticos.

De acuerdo con las sanciones, todos los bienes y propiedades del implicado que se encuentren en EE. UU. quedaron bloqueados -al igual que aquellos que le pertenezcan en un 50 % o más- y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses tener transacciones con ellos.

Según informó el Tesoro en esa ocasión, Bell es conocido no solo por las grandes cantidades de cocaína que mueve, sino también por la violencia con la que opera en la provincia costarricense de Limón (Caribe).

El narcotráfico y la violencia asociada a este fenómeno se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que en los últimos años ha registrado cifras históricas de homicidios vinculados, en su mayoría, a la lucha de bandas narcotraficantes.

Desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional para la extradición de nacionales, Costa Rica ha extraditado a tres presuntos narcotraficantes: el exministro de Seguridad, exmagistrado y exdirector de Inteligencia Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López, alias Pecho de rata, ambos a Estados Unido; y a José Johnny Angulo, alias John Cadenas, quien fue entregado a las autoridades de Italia.

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