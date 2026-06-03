Marco Rubio: "vamos a garantizar que haya una elección libre y justa en Colombia"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene durante una reunión de gabinete con el presidente estadounidense Donald Trump en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. ( EFE )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país trabajará para garantizar que haya una "elección libre y justa" en la segunda vuelta presidencial de Colombia, que enfrentará al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella con el izquierdista Iván Cepeda.

Rubio respondió a una pregunta durante una audiencia en la Cámara de Representantes, después de que el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, denunciara irregularidades en el conteo de la primera vuelta del pasado domingo, en la que se impuso De la Espriella.

"Vamos a ser muy contundentes en garantizar que haya una elección justa y libre en Colombia y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que así sea", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

El secretario de Estado respondió así a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien preguntó si la Administración de Donald Trump incluirá en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, a quienes incurran en fraude electoral en Colombia.

Respaldo a De la Espriella

Las declaraciones de Rubio se producen un día después de que Trump entrara de lleno en la campaña colombiana al anunciar su respaldo a De la Espriella, a quien calificó de "inteligente, fuerte y decidido".

De la Espriella, que obtuvo el 44 % de los votos en la primera vuelta, competirá en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, contra Cepeda, considerado heredero político de Petro, quien obtuvo el 41 % de los sufragios.

Petro criticó posteriormente a Trump por expresar su "respaldo completo y total" a De la Espriella para las elecciones del próximo 21 de junio y pidió a los ciudadanos "votar en plena libertad".

De igual forma, el mandatario colombiano desde hace meses cuestiona la transparencia del sistema electoral de su país y afirmó el domingo que no aceptaba los datos divulgados por la Registraduría Nacional, la entidad organizadora de los comicios.