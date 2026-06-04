Confirman condena de 28 años contra hermano de Álvaro Uribe por crear un grupo paramilitar

A Santiago Uribe se le confirmó la sentencia de 28 años por crear y financiar el grupo paramilitar "Los doce apóstoles". ( FUENTE EXTERNA )

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) por crear y financiar el grupo paramilitar 'Los doce apóstoles'.

"El Dr. Jaime Granados (abogado de la familia Uribe) me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia", expresó el exmandatario en un mensaje publicado en X.

La Corte ratificó que Santiago Uribe cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, al participar en la conformación de 'Los doce apóstoles', un grupo paramilitar que nació en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia (noroeste), y también de estar implicado en el asesinato de Camilo Barrientos, cometido en 1994 en esa población.

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La Sala Plena confirmó "la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia mediante la cual condenó a Santiago Uribe Vélez como coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad", decisión contra la que "no procede recurso alguno".

Abogado es también del expresidente

La defensa del ganadero Uribe estuvo encabezada por el abogado Jaime Granados, quien es también el letrado del exmandatario en sus casos judiciales y dijo en varias oportunidades que en el proceso hubo falsos testigos e incluso manipulación mediática.

El expresidente Uribe, entre tanto, ha sido denunciado por sus presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997.