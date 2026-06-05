ONG venezolana denuncia que desde abril han muerto 19 presos bajo custodia del Estado

Familiares de presos políticos participan en una manifestación para exigir su libertad durante el traslado de prisioneros a las afueras de la prisión El Helicoide en Caracas, el 3 de junio de 2026. ( AFP )

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes que desde abril han fallecido 19 presos comunes bajo custodia del Estado, lo que considera que evidencia la gravedad de la crisis sanitaria dentro de las cárceles del país.

"Alberto Rafael Solarte Cabrera murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro de Formación del Hombre Nuevo 'Doctor Francisco Delgado', antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia)", señaló el OVP en una publicación en X.

La muerte de Solarte Cabrera, que sería la número 19 desde abril, "vuelve a encender las alarmas sobre la salud de la población reclusa".

"En Venezuela enfermar dentro de una cárcel puede significar esperar días, semanas o meses por una atención médica que no llega, un traslado hospitalario que se retrasa o un tratamiento que nunca es suministrado", apuntó.

El OVP dijo que desde abril ha documentado muertes de presos en cárceles de los estados Lara (oeste), Guárico (centro), Miranda y Carabobo (norte), así como en Falcón (noroeste) y Táchira (oeste, fronterizo con Colombia).

Igualmente, detalló que se trata de personas que estaban bajo el control del Estado y que debían recibir protección, atención médica y condiciones compatibles con la vida.

La ONG exigió al Estado que esta muerte sea investigada y que se adopten medidas urgentes para atender "la emergencia sanitaria dentro del sistema penitenciario venezolano".

2025: muertes en cárceles y calabozos

El martes, el observatorio indicó que un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica.

La ONG alertó, en la presentación de su informe anual, que esto representa un aumento de más de 50 % de estos casos respecto al año anterior.

El observatorio señaló, a partir de un registro del 85 % de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.

Asimismo, aseguró que 151 de los decesos se dieron a falta de atención médica.

Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, falla multiorgánica y shock hipovolémico.

Asimismo, el OVP alertó sobre intentos de suicidios y reiteró la denuncia sobre tratos crueles, "inhumanos y degradantes" en las cárceles venezolanas.