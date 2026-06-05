Recuperan cuerpos de cuatro trabajadores atrapados en mina colombiana y buscan tres más

Fotografía cedida por Bomberos de Cundinamarca Sutatausa que muestra a sus integrantes trabajando en labores de rescate, en la mina 'La Vega' de Sutatausa (Colombia). ( EFE )

Los cuerpos de cuatro mineros fallecidos por una explosión en una mina de carbón del municipio de Sutatausa, en el departamento colombiano de Cundinamarca (centro), fueron recuperados este viernes por las autoridades, que continúan con la búsqueda de otros tres trabajadores que quedaron atrapados.

De acuerdo con los primeros reportes de los bomberos, el jueves ocurrió una explosión al interior del socavón de la mina, al parecer, por acumulación de gas metano.

Organismos de socorro y entidades de atención de emergencias se dirigieron al lugar para evaluar la situación y llevar a cabo las labores de búsqueda, rescate y verificación de las condiciones al interior de la explotación minera.

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Estado actual de la búsqueda y rescate de mineros desaparecidos

Esto permitió entre la noche de ayer y la mañana de este viernes recuperar los cuerpos de los trabajadores que quedaron atrapados.

Según detallaron las autoridades, todavía están trabajando en la búsqueda de otros tres mineros que permanecen desaparecidos tras la explosión.

El departamento de Cundinamarca es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de varios municipios.

Esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo.

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