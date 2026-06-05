×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
operativo contra drogas Venezuela
operativo contra drogas Venezuela

Policía de Venezuela destruye dos aeronaves en operativo contra drogas en zona fronteriza

La cartera de Estado detalló que una de las aeronaves incineradas era blanca y la otra gris con blanco

    Expandir imagen
    Policía de Venezuela destruye dos aeronaves en operativo contra drogas en zona fronteriza
    Una de las aeronaves destruidas. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela destruyó dos aeronaves y un campamento relacionado al tráfico ilícito de drogas en el estado Apure (sureste), fronterizo con Colombia, durante un operativo de seguridad, informó este viernes el Ministerio de Interior y Justicia del país caribeño.

    En una publicación en Instagram, la cartera de Estado detalló que una de las aeronaves incineradas era blanca y la otra gris con blanco y franjas rojas y que tenían matrícula YV-897 y YV-015, respectivamente.

    "El hallazgo se produjo durante labores de patrullaje y escudriñamiento en zonas boscosas de la parroquia Codazzi, entre Puerto Páez y el sector Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo -de Apure-", indicó el ministerio.

    Una vez allí, los funcionarios policiales detectaron el campamento clandestino "en abandono que servía como centro de operaciones", donde también encontraron 400 litros de "presunto combustible de procedencia ilícita destinado al abastecimiento de las unidades que se utilizaban para el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas".

    Venezuela ha destruido más de 430 aeronaves desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo en 2012, según los últimos datos difundidos por la Fuerza Armada en marzo pasado.

    • El año pasado, la FANB destruyó unas 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico, según informó a finales de 2025 el Comando Estratégico Operacional de la fuerza militar.

    Cooperación internacional contra el narcotráfico

    Las autoridades venezolanas además incautaron en 2025 más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era "cocaína destinada a mercados europeos", según informó el pasado diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

    En febrero, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 