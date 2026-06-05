Llegan a Venezuela 158 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de México

Un total de 158 venezolanos regresó al país en un vuelo de repatriación procedente de México ( FUENTE EXTERNA )

Un vuelo proveniente de México con 158 migrantes venezolanos repatriados arribó este viernes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, como parte del programa gubernamental Gran Vuelta a la Patria.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia señaló que del total de personas en el vuelo, 38 son hombres, 50 mujeres y 70 son niños.

Asimismo, indicó que los migrantes recibieron atención médica "integral" al llegar al aeropuerto, además de "la orientación necesaria para su reincorporación plena a la vida en el país".

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Detalles de la repatriación

El pasado 29 de mayo, un grupo de 131 migrantes venezolanos regresó a su país en un vuelo de repatriación proveniente de Florida, Estados Unidos, según informó el Ministerio de Interior y Justicia.

Del total de retornados a través del programa estatal Gran Misión Vuelta a la Patria, 90 eran hombres, 29 mujeres y 12 adolescentes o niños, detalló entonces la cartera de Estado en un mensaje en Telegram.

Más de 150 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE.UU., han aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de 2026.

Impacto del programa

El Ministerio de Interior recordó a finales de mayo que desde febrero de 2025, más de 28.000 venezolanos han regresado al país a través del programa estatal de retornos.