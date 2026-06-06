La alta carga impositiva es el mayor desafío para la aviación en Latinoamérica

Los impuestos representan el 29 % de las tarifas aéreas en Latinoamérica, un porcentaje muy superior al de África (17 %), Asia-Pacífico (17 %) y Norteamérica (15 %). ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Latinoamérica es una de las regiones con mayor potencial para el transporte aéreo, con un crecimiento de la demanda previsto en el 3,7 % anual hasta 2040, pero enfrenta como principal desafío la alta carga impositiva, alertó este sábado la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

"El transporte aéreo podría competir con el transporte en autobuses en América Latina, pero enfrenta una carga tributaria excesiva y un sistema regulador complejo", afirmó el vicepresidente regional de la IATA para América, Peter Cerdá, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.

El dirigente aseguró que los impuestos representan el 29 % de las tarifas aéreas en Latinoamérica, un porcentaje muy superior al de África (17 %), Asia-Pacífico (17 %) y Norteamérica (15 %).

"Por eso queremos dejarle un mensaje claro a los Gobiernos aquí: basta de impuestos. Los altos tributos impactan el poder de compra de los pasajeros", afirmó Cerdá al referirse a uno de los propósitos de la 82ª Asamblea General Anual de la IATA, que se realiza entre domingo y lunes en esta ciudad brasileña.

El dirigente afirmó que la región tiene que darle importancia al transporte aéreo debido a que, en muchos países, como Brasil, Argentina y Colombia, la mayoría de los viajeros utiliza autobuses en los que encaran viajes de unas 8 horas, mientras que podrían hacerlo en una o dos horas en avión.

Agregó que, por el contrario, el transporte en autobuses recibe incentivos y tiene una baja carga impositiva.

Según Cerdá, las aerolíneas tendrían capacidad de ofrecer tarifas compatibles con las de los autobuses si no pagaran impuestos tan elevados.

"El mayor desafío para la región es crear un sistema público de transporte aéreo. Hay que cambiar la imagen de que el aéreo es un modo de transporte para los ricos y convencer a los gobiernos que es un modo perfectamente viable para la región", aseguró.

Situación en América Latina

Cerdá citó como casos preocupantes el proyecto brasileño para crear un impuesto sobre el valor agregado (IVA) que elevaría en un 26 % la tasa sobre los pasajes aéreos.

"Ese proyecto puede reducir la demanda en Brasil en un 30 %. Con esa propuesta será imposible mantener un crecimiento sustentable a corto plazo", dijo el dirigente.

Mencionó el ejemplo negativo de Perú, en donde un aumento del impuesto de 11,88 dólares por persona, provocó una reducción del 10 % de la oferta de sillas.

Según Cedrá, pese a que Argentina avanzó con las nuevas políticas del presidente Javier Milei, terminó anunciando un impuesto del 15 % sobre los pasajes sin consultar a las aerolíneas.

Por el contrario, países como Paraguay, Guayana y Barbados redujeron los impuestos sobre el transporte aéreo y consiguieron elevar la demanda de los vuelos.

Citó igualmente los casos de Ecuador y de una ciudad como Cartagena (Colombia), que consiguieron importantes resultados a muy corto plazo tras reducir los impuestos.

"Latinoamérica puede tener un gran crecimiento, pero solo si los gobiernos trabajan junto a la industria y no cometen errores en su políticas de transporte", afirmó.

Sobre el potencial del sector para la región, afirmó que genera 3,8 millones de empleos y una renta anual de 85.000 millones de dólares.

Agregó que todos los países de la región vienen recibiendo un mayor número de turistas extranjeros, que el año pasado fueron 47,8 millones para México, 9,3 millones para Brasil, 8,9 millones para República Dominicana, 7,5 millones para Argentina y 6,2 millones para Colombia.

"Canadá, China, Europa y Australia aumentaron sus vuelos hacia la región en los últimos años", dijo. EFE