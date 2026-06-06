Más de la mitad de los vuelos en América Latina opera en aeropuertos congestionados

La congestión aérea fue tema clave antes de la Asamblea de la IATA ( FUENTE EXTERNA )

El 54 % de los vuelos que despegan o aterrizan en América Latina lo hacen en aeropuertos congestionados, una situación que amenaza la conectividad aérea de la región y pone de manifiesto la necesidad urgente de invertir en infraestructura, advirtió este sábado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El problema fue citado por diferentes dirigentes del sector durante las reuniones previas a la Asamblea General anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que comienza este domingo en Río de Janeiro.

El vicepresidente regional para las Américas de la IATA, Peter Cerdá, afirmó -en una rueda de prensa- que varios de los principales aeropuertos latinoamericanos ya operan al límite de su capacidad, entre los que citó a los de São Paulo, Bogotá, Lima y Ciudad de México.

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Según la IATA, estos aeropuertos se encuentran en la categoría denominada Nivel 3, utilizada cuando la demanda de las aerolíneas supera la capacidad disponible de forma prolongada y obliga a gestionar las operaciones mediante asignación de franjas horarias.

"Tenemos aeropuertos con límites de infraestructura y los más críticos son los de Bogotá, Guarulhos y Congonhas (ambos en São Paulo)", dijo por su parte el presidente de la aerolínea Latam, Roberto Alvo.

El ejecutivo de la compañía líder en América Latina afirmó que la situación del aeropuerto de Bogotá es bastante preocupante, debido a que está congestionado la mayor parte del tiempo, aunque aclaró que las autoridades colombianas tienen planeadas algunas mejorías.

Impacto de la congestión y necesidad de inversión en infraestructura

Cerdá alertó, además, que la congestión ya no afecta únicamente a las principales terminales de la región, sino que comienza a extenderse a aeropuertos secundarios, especialmente en países como Brasil y Colombia.

"Los aeropuertos secundarios son un elemento muy importante que hemos ignorado", afirmó el ejecutivo, quien advirtió que, con un crecimiento anual previsto del tráfico de pasajeros de entre un 2 % y un 4 % durante los próximos catorce años, muchas de estas infraestructuras podrían alcanzar rápidamente sus límites de capacidad.

El representante de la IATA insistió en que los gobiernos deben adoptar planes de largo plazo para fortalecer la infraestructura aeroportuaria y garantizar que el transporte aéreo pueda acompañar el crecimiento económico de la región.

Igualmente, Cerdá defendió la necesidad de aprovechar mejor las instalaciones existentes y desarrollar redes aeroportuarias más equilibradas, antes de que la saturación se convierta en un obstáculo para la conectividad y la competitividad.

El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe alcanzó los 477 millones de pasajeros en 2025, el 3,7 % más que el año anterior, según las cifras de la IATA.