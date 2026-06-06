La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú comienza en Nueva Zelanda

La segunda vuelta presidencial en Perú inició en el exterior con la apertura de las mesas de votación en Nueva Zelanda ( FUENTE EXTERNA )

La votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, que disputan la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, comenzó entre los peruanos en el exterior con la apertura de los comicios en Nueva Zelanda, anunció este sábado la Cancillería local.

"Ya se está iniciando la votación en la primera oficina consular que tenemos, que es en Wellington, en Nueva Zelanda", informó el director general de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares, Pedro Bravo, en una transmisión oficial por internet desde el centro de monitoreo de los comicios de la Cancillería.

Al tratarse del punto más alejado del país suramericano en el que se han instalado las mesas de votación para los peruanos en el extranjero, los comicios comenzaron hacia las 14.00 horas (19.00 GMT) de Perú, cuando en Nueva Zelanda eran las 07.00 horas del domingo.

Bravo dijo que las mesas de votación se instalaron con todos los materiales electorales y remarcó que Nueva Zelanda tuvo una "buena participación" en las elecciones generales del pasado 12 de abril.

Exteriores detalló en un posterior comunicado que el primer voto de la segunda elección presidencial en Perú en Nueva Zelanda, donde hay centros de votación en Wellington y Auckland, dio inicio oficial al sufragio de los 1.19 millones de peruanos habilitados para votar en el exterior.

Detalles sobre la organización

Confirmó que en Wellington y en Auckland se instalaron con éxito tres mesas previstas para la votación de 841 peruanos residentes en el país oceánico.

Agregó que la Cancillería desplegó al cien por ciento el material electoral y habilitó 219 locales de votación, con 2.506 mesas distribuidas en 73 países.

Tras el inicio del sufragio en Wellington y Auckland, la jornada continúa en Australia, donde en las ciudades Canberra y Sídney se espera recibir a más de 7.000 electores, mientras que en Asia los comicios comenzarán hacia las 17.00 horas de este sábado en Perú (22.00 GMT) con la instalación de mesas en Japón y Corea del Sur.

Este viernes, el canciller de Perú, Carlos Pareja, supervisó la instalación del Centro de Monitoreo para la segunda elección presidencial, dedicado a brindar "asistencia y respuesta operativa" para "garantizar la transparencia y fluidez del proceso electoral en el extranjero".

Más de 27,3 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031, tras un período de severa inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.