La candidata Keiko Fujimori vota en la segunda vuelta de Perú entre vítores de seguidores
La candidata derechista cumple con su voto en Lima
La candidata derechista Keiko Fujimori, que disputa este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, emitió su voto entre vítores de sus seguidores y sin llegar a dar declaraciones.
Fujimori llegó al colegio Libertador San Martín, del distrito de San Borja, de la capital Lima, bajo un fuerte resguardo policial, y a su salida saludó a sus simpatizantes desde la ventana superior del automóvil que la trasladaba para agradecerles su apoyo.
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumplió así con su voto después de haber iniciado el día muy temprano con una reunión con sus delegados que vigilarán el escrutinio en las mesas electorales y posteriormente desayunar en una humilde barriada del extrarradio del capital peruana con su familia.
Contienda entre fujimorismo y antifujimorismo
La contienda se ha vuelto a dividir una vez más entre fujimorismo y antifujimorismo, las dos fuerzas que vienen chocando casi sin cesar en Perú desde 1990, con la balanza levemente a favor de los últimos en las tres últimas elecciones al obtener ajustadas victorias que en 2016 y 2021 fueron de apenas 40,000 votos de diferencia.
Todo hace indicar que ocurrirá una situación similar en esta definición entre Fujimori y Sánchez, que llegan al día decisivo sin que se pueda anticipar al ganador que obtendrá el derecho de gobernar el país por los siguientes cinco años (2026-2031).