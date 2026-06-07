La candidata Keiko Fujimori vota en la segunda vuelta de Perú entre vítores de seguidores

Keiko Fujimori vota en San Borja bajo fuerte resguardo. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) no dio declaraciones a la prensa. ( FUENTE EXTERNA )

La candidata derechista Keiko Fujimori, que disputa este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, emitió su voto entre vítores de sus seguidores y sin llegar a dar declaraciones.

Fujimori llegó al colegio Libertador San Martín, del distrito de San Borja, de la capital Lima, bajo un fuerte resguardo policial, y a su salida saludó a sus simpatizantes desde la ventana superior del automóvil que la trasladaba para agradecerles su apoyo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumplió así con su voto después de haber iniciado el día muy temprano con una reunión con sus delegados que vigilarán el escrutinio en las mesas electorales y posteriormente desayunar en una humilde barriada del extrarradio del capital peruana con su familia.

Contienda entre fujimorismo y antifujimorismo

La contienda se ha vuelto a dividir una vez más entre fujimorismo y antifujimorismo, las dos fuerzas que vienen chocando casi sin cesar en Perú desde 1990, con la balanza levemente a favor de los últimos en las tres últimas elecciones al obtener ajustadas victorias que en 2016 y 2021 fueron de apenas 40,000 votos de diferencia.

Todo hace indicar que ocurrirá una situación similar en esta definición entre Fujimori y Sánchez, que llegan al día decisivo sin que se pueda anticipar al ganador que obtendrá el derecho de gobernar el país por los siguientes cinco años (2026-2031).