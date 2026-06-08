EE.UU. anuncia restricción de visas a más de 100 miembros del gobierno nicaragüense

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció este lunes que restringe visas a más de 100 miembros del gobierno nicaragüense y a sus familiares, tras la muerte del líder indígena opositor nicaragüense Brooklyn Rivera.

"Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera" explicó el comunicado de Rubio, en alusión a los dos presidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Brooklyn Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario, murió a los 73 años en su poblado, tras pasar tres años en la cárcel, donde su salud se degradó irremediablemente, según reconoció el gobierno nicaragüense.

Al menos 800,000 nicaragüenses, un 11.6 % de la población total, han abandonado Nicaragua entre abril de 2018 y noviembre de 2025, según datos de la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua divulgado este jueves en ocasión del Día Internacional del Migrante.

Migración forzosa

"Cada 18 de diciembre el mundo conmemora la dignidad y los derechos de las personas migrantes. En Nicaragua, esta fecha se vive marcada por la escandalosa cifra de 800,000 nicaragüenses forzados a abandonar el país en un éxodo sin presentes por la falta de libertades", indicó esa ONG, integrada en su mayoría por activistas nicaragüenses y con sede en San José.

Ese organismo anotó que esas personas que han salido de Nicaragua buscan refugio, protección y oportunidades en otras naciones, algo que en su país "hoy es imposible debido a la persecución, falta de libertad, falta de democracia y lo más importantes, una falta de respeto a la vida".

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