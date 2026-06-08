Roberto Sánchez pasa al frente por más de 12 mil votos

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

Las elecciones presidenciales de Perú registraron este lunes un giro significativo luego de que Roberto Helbert Sánchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú, pasara al frente del conteo oficial y desplazara a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, quien lideraba los reportes anteriores.

La actualización oficial difundida a las 2:48 de la tarde muestra que se ha contabilizado el 94.141 % de las actas electorales, equivalente a 87,331 actas procesadas de un total de 92,766.

Según los resultados preliminares, Roberto Sánchez acumula 8,809,309 votos, para un 50.037 %, mientras que Keiko Fujimori registra 8,796,397 votos, equivalentes al 49.963 %.

La diferencia actual entre ambos candidatos es de 12,912 votos, una ventaja que cambia el panorama político y mantiene la expectativa nacional a pocas horas de concluir el proceso de conteo.

Roberto Sánchez toma la delantera

A pesar del cambio de liderazgo, el resultado todavía no es definitivo.

Las autoridades electorales informaron que permanecen 3,918 actas pendientes, equivalentes al 4.224 % del total nacional, mientras que 1,517 actas, un 1.635 %, serán remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión.

La reducción de las actas pendientes ha permitido que la tendencia electoral se consolide gradualmente, aunque el estrecho margen mantiene abierta la posibilidad de variaciones en las próximas actualizaciones.

Una elección histórica

La contienda entre Sánchez y Fujimori se perfila como una de las más cerradas de la historia política reciente de Perú.

Durante gran parte del conteo, Keiko Fujimori mantuvo una ligera ventaja, pero el ingreso de nuevas actas modificó el escenario y colocó a Roberto Sánchez en la primera posición.

Analistas consideran que el desenlace dependerá en gran medida de las actas pendientes y de las observadas por las autoridades electorales.

¿Qué significa esto?

Aunque Roberto Sánchez lidera actualmente el escrutinio con el 50.037 % de los votos, el resultado aún no puede considerarse definitivo. Sin embargo, el aumento de su ventaja y la disminución de las actas pendientes fortalecen su posición en la recta final del conteo.