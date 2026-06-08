×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
elecciones Perú 2026
elecciones Perú 2026

Roberto Sánchez toma delantera en balotaje en Perú, resultado aún incierto

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450, 000 votos, lo que puede llevar días

    Expandir imagen
    Roberto Sánchez toma delantera en balotaje en Perú, resultado aún incierto
    Roberto Sánchez tomó el lunes la delantera en el conteo de votos de la segunda vuelta electoral en Perú . (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

    El izquierdista Roberto Sánchez tomó el lunes la delantera en el conteo de votos de la segunda vuelta electoral en Perú y superó por un pequeño margen a la derechista Keiko Fujimori, en una contienda cuyo final aún es incierto.

    Con casi 94% de las actas escrutadas, Sánchez reunía el 50.01% de los votos, frente al 49.9% de Fujimori, una diferencia de menos de 6, 000 votos, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

    RELACIONADAS
    • Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450, 000 votos, lo que puede llevar días.

    Revisión de actas impugnadas y participación electoral

    A las urnas estaban convocados más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que gobernará el país en los siguientes cinco años, tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 