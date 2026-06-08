El sismo de Cuba provoca sacudidas, evacuaciones y llamadas de emergencia en Florida

El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la provincia de Pinar del Río. ( FUENTE EXTERNA )

El sismo de magnitud 6.2 que azotó este lunes a Cuba provocó también sacudidas en Florida, en el sur de Estados Unidos, donde el Ayuntamiento de Miami y el Condado de Miami-Dade reportaron evacuaciones y llamadas a los servicios de emergencia, aunque sin ningún incidente mayor ni daños reportados.

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio cubano de Mantua, pero "sacudidas se han sentido en gran parte de Florida", avisó la oficina de Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), con reportes de temblores tan al norte como Orlando.

Aunque las autoridades indicaron que no hay motivo para alarmarse, el Departamento de Emergencias del Condado de Miami-Dade señaló en sus redes sociales que "para extremar precauciones, se implementaron protocolos estándares de evacuación, y están en curso evaluaciones de sitios" gubernamentales.

Actividad sísmica en Miami

El Ayuntamiento de Miami también reportó "actividad sísmica que se sintió en varias áreas de la ciudad", lo que "provocó múltiples llamadas" para el Departamento de Bomberos.

"No se han reportado ninguna lesión significativa ni daño mayor a la propiedad, y todas las llamadas se han atendido sin mayor incidente. La situación permanece estable, y la Ciudad seguirá coordinando con las agencias apropiadas mientras monitorea cualquier impacto adicional", detalló en un comunicado.

El temblor, que el Servicio Sismológico Nacional (Cenais) de Cuba estimó de magnitud 6.2, se ha sentido en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana, de acuerdo con los reportes de residentes, sobre todo en edificios altos.

Otros terremotos en el mundo

También este lunes hubo un terremoto en la isla filipina de Mindanao de magnitud 7.8 y uno de 4.1 frente a las costas de Ecuador.

En el sur de Florida, departamentos de bomberos como el de Miami Beach remarcaron que "no hay causa para alarma" ante la sacudida del temblor, pero otros funcionarios, como el senador Rick Scott, pidieron "mantenerse alerta".

"Asegúrese de monitorear las noticias locales y las alertas oficiales, y manténgase actualizado sobre cualquier precaución necesaria en su área", indicó el senador en sus redes sociales.

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