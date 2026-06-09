Autoridades electorales: resultado final de balotaje presidencial en Perú podría tardar dos semanas

Los peruanos deberán esperar hasta dos semanas para conocer el ganador del balotaje presidencial. ( EFE )

El resultado final del balotaje presidencial en Perú, que lidera estrechamente el izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori, se conocerá dentro de un plazo de dos semanas o a fines de junio, dijo este martes a la AFP el jefe de la autoridad electoral a cargo del escrutinio.

Con 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50.05% de los votos frente al 49.94% de Fujimori, una diferencia de apenas 20,000 sufragios.

El escrutinio de la elección del domingo "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo de las observaciones a las actas que se registren, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

Ventaja de Sánchez sobre Fujimori baja a 19,894 votos en recta final de escrutinio en Perú

La ventaja del candidato izquierdista Roberto Sánchez se redujo en la mañana de este martes a 19,894 votos frente a la postulante derechista Keiko Fujimori, con el 95.9 % de las actas escrutadas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas el domingo.

Con aproximadamente 1.1 millones de votos aún por contabilizar, el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indica que Sánchez cuenta con el 50.056 % de votos, con 8,910,295 sufragios, mientras que Fujimori obtiene el 49.944 %, con 8,890.401 apoyos.

En tal sentido, el candidato de Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tiene una ventaja de 0,112 puntos porcentuales frente a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con lo cual el último tramo del escrutinio será decisivo para determinar al próximo gobernante del país.

Al 95.9 % del cómputo de votos, hay 2,202 actas de votación pendientes de ser contabilizadas y otras 1.547 actas observadas que son enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para su deliberación, las cuales en total representan aproximadamente 1,124,700 votos.

Las últimas actas en ingresar al sistema de cómputo de la ONPE son las provenientes del extranjero, que terminarán de llegar a Perú el miércoles, y hasta el momento ha procesado el 30 % de las 2,543 mesas instaladas en 73 países, con un resultado muy favorecedor para Fujimori, que se lleva aproximadamente el 70 % de esos sufragios.

En medio de este escenario, Sánchez se declaró el lunes "confiado y optimista" ante la posibilidad de ganar la elección, pero insistió en que se debe esperar a tener el escrutinio completo.

El izquierdista hizo un "llamado categórico a todos los agentes políticos a respetar el resultado fuere cual fuere, porque el Perú necesita estabilidad".

Fujimori también coincidió en hacer llamado a la "tranquilidad y serenidad" para esperar a que termine el conteo, cuyos resultados aseguró que respetará "sean los que sean".

La líder de Fuerza Popular remarcó que el resultado muestra "una gran división de los peruanos, y toca a los partidos políticos y a sus dirigentes tender los puentes correspondientes".

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados el domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031, tras un etapa de severa inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en la última década

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