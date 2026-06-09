Ventaja de Sánchez sobre Fujimori sigue sobre 20,000 votos con 96 % del escrutinio en Perú

La ventaja del candidato izquierdista Roberto Sánchez frente a su rival derechista Keiko Fujimori subió nuevamente este martes a los 20,278 votos, cuando el cómputo oficial ha llegado al 96.02 % de actas de votación de la segunda vuelta electoral en Perú, celebrada el domingo.

De acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez tiene el 50.05 %, con 8,914,029 votos, mientras que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) recibe el 49.94 %, con 8,893,751 apoyos.

La diferencia entre el candidato de Juntos por el Perú con la postulante de Fuerza Popular es de 0.112 puntos porcentuales, en momentos que resta por contabilizar 2,140 actas de votación, la mayoría procedentes de las mesas de sufragio instaladas en el extranjero, y de 1,548 actas observadas que han sido remitidas a los jurados electorales especiales (JEE).

Las últimas actas en ingresar al sistema de cómputo de la ONPE son las provenientes del extranjero, que terminarán de llegar a Perú el miércoles, y hasta el momento ha procesado el 30 % de las 2,543 mesas instaladas en 73 países, con un resultado muy favorecedor para Fujimori, que se lleva aproximadamente el 70 % de esos sufragios.

Fujimori dijo este martes que, de acuerdo al análisis hecho por su partido, hay mucha esperanza en el voto extranjero y de las actas observadas porque "la mayoría son de la capital", donde su postulación arrasó en el sufragio frente a la de Sánchez, que postuló en representación del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Reacciones y proyecciones de los partidos políticos

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular insistió en que el margen entre ambos candidatos "es muy ajustado", motivo por el cual, desde el primer momento, señaló que hay un empate técnico y que lo lógico es esperar los resultados oficiales finales.

Por su parte, el partido de Sánchez defendió este martes las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el pasado domingo en la segunda vuelta electoral que dieron como ganador, por estrecho margen, a su postulante y anunciaron acciones para defender el voto popular.

En una rueda de prensa, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que el conteo rápido, como se le denomina en Perú a esas proyecciones, es "el instrumento más sólido que tenemos" hoy en día y que ambos estudios, de las empresas Ipsos y Datum, "han dado como ganador a Roberto Sánchez".

En tal sentido, el también diputado electo agregó que les llama la atención las declaraciones de las últimas horas del presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, sobre "un conjunto de supuestos que no cumplen con el rigor técnico", al afirmar que Fujimori puede ganar la elección.

Más de 27.3 millones de ciudadanos fueron convocados el domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031, tras un etapa de severa inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en la última década.