Gustavo Petro solicita a Donald Trump no intervenir en elecciones de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró que las elecciones presidenciales deben desarrollarse sin injerencias extranjeras y pidió a Donald Trump respetar la soberanía y la Constitución colombiana. ( EFE )

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, no intervenir en la campaña presidencial colombiana y aseguró que cualquier intento de influir desde el exterior en las elecciones vulneraría la Constitución del país.

"Le solicito, como presidente de Colombia, no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted", manifestó Petro en X en respuesta a las muestras de apoyo que el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ha recibido en los últimos días de dirigentes políticos estadounidenses.

El mandatario recordó que la legislación colombiana prohíbe los apoyos y la financiación extranjera en campañas electorales, y advirtió que es delito que recursos procedentes de otros países intenten influir en la opinión pública.

"Es delito en Colombia que dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad a través de grandes campañas en inteligencia artificial, transformando la mentira en verdad, y está prohibido financiar, incluso como lamentablemente se ha vuelto tradición en Colombia por el narcotráfico y la corrupción: la compra del voto", agregó Petro.

Advertencias sobre intereses económicos

El jefe de Estado también sugirió que detrás de algunos pronunciamientos de funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio, o el senador Bernie Moreno, podrían existir intereses económicos en Colombia.

"Preguntemos si un alto funcionario de los EE.UU., llevando al Gobierno de los EE.UU. a violar la Constitución de Colombia, tiene interés en ganarse una mina de oro", afirmó Petro sin identificar a la persona a la que se refería.

La respuesta del mandatario colombiano llegó horas después de que Trump reiterara su respaldo al candidato ultraderechista de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

"Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos", afirmó Trump en su red Truth Social, donde aseguró que, si De la Espriella resulta elegido presidente, Colombia contará con "el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos".

El mandatario estadounidense felicitó además a De la Espriella por su victoria en la primera vuelta del pasado 31 de mayo y lo definió como "un líder inteligente, fuerte y tenaz", al tiempo que calificó a su rival, el izquierdista Iván Cepeda, como un "marxista de izquierda radical".

De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %) en la primera vuelta, frente a los 9,7 millones (40,90 %) alcanzados por Cepeda. Ambos se enfrentarán el próximo 21 de junio para definir al sucesor de Petro en la Presidencia de Colombia.