Con el 98.21 % del escrutinio, Fujimori mantiene una ventaja de 561 votos sobre Sánchez

La candidata derechista Keiko Fujimori mantiene este jueves una estrecha ventaja de 561 votos sobre el postulante izquierdista Roberto Sánchez con el cómputo del 98.21 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, en tanto crece a 124 el número de actas de votación enviadas al recuento de votos.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) tiene el 50.002 % del sufragio con 9,032,653 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú obtiene el 49.998 % con 9,032,092 votos, de acuerdo al último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Hasta este momento, sólo quedan por procesar 20 actas de sufragio, principalmente del voto en el extranjero, y otras 1,635 actas con observaciones que fueron enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para su deliberación.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima autoridad electoral en el país, informó en su plataforma digital que 124 actas observadas, de un total de 1,479 procesadas por los JEE, irán al recuento de votos, pero que sólo el 5.6 % tienen ya programación para las audiencias públicas.

La mayoría de expedientes para el recuento de votos proceden de varias zonas de Lima, la capital del país que concentra a un tercio de la población total, donde se presentaron observaciones el día de la votación, como la existencia de boletas previamente marcadas o rayadas en mesa.

Un historial en elecciones

Se trata de la tercera elección consecutiva en Perú que se va a decidir por un margen exiguo de unas decenas de miles de votos, después de que Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo ganaran a Keiko Fujimori por apenas 40,000 votos en 2016 y 2021, respectivamente.

El probable triunfo de Fujimori en esta ocasión supondría el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú después de 26 años de la dimisión de su padre por fax desde Japón, tras un decenio donde se afianzó en el poder con un autogolpe de Estado en 1992 y que terminó en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

Más de 27.3 millones de peruanos estaban convocados el domingo a las urnas para escoger entre Fujimori y Sánchez a la opción que tendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política al haber tenido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Parlamento.