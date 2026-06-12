Cuba anuncia la entrada de "nuevos actores" en el turismo tras la salida de las hoteleras

Personas transitan frente a un hotel en La Habana días antes de que Estados Unidos pusiera fin al periodo de gracia otorgado a empresas extranjeras con presencia en Cuba para que rompan lazos con la isla antes de enfrentar represalias de Washington. ( EFE )

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, anunció este viernes que su Gobierno permitirá modalidades de inversión en el turismo "con nuevos actores" con el fin de aprovechar la infraestructura hotelera de la isla tras la reciente salida parcial o total de grandes cadenas hoteleras extranjeras.

Cuba debe ir "a nuevas modalidades, con nuevos actores, en el turismo para explotar toda esa infraestructura que tenemos", argumentó. "No podemos pensar en este momento solo en las grandes cadenas, pues muchas de ellas por la presión del Gobierno de Estados Unidos se han retirado del país", señaló.

Díaz-Canel avanzó hoy en la televisión nacional varias de las trasformaciones que se gestionan a nivel gubernamental en materia financiera, económica y social, las cuales se presentarán para su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) en su sesión de julio próximo.

Díaz-Canel hizo el anunció por sorpresa de un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador argumentando que "son tiempos en que hay que cambiar".

Afirmó en unas declaraciones a medios cubanos difundidas por la televisión estatal que estos cambios deben responder a "las exigencias de los tiempos actuales", en referencia a la crisis del país, y no tanto a las presiones de Washington para que la isla emprenda profundas reformas económicas y políticas.

"El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad", agregó el presidente.

Entre las medidas anunciadas está la entrada de "nuevos actores" en el sector turístico, una de las antiguas locomotoras económicas del país, para "explotar" el parque hotelero de la isla tras la reciente retirada total o parcial de las principales empresas extranjeras en la isla para evitar las sanciones estadounidenses.

Díaz-Canel habló asimismo de reformar el negocio inmobiliariario, donde apuntó cambios en la gestión y la búsqueda de "nuevas modalidades" y "nuevos actores", sin aportar más detalles. El Estado cubano tiene grandes empresas de alquiler de inmuebles.