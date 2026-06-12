Fujimori mantiene ventaja de 1,303 votos sobre Sánchez en el balotaje presidencial en Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori habla con periodistas este miércoles, en Lima (Perú). ( EFE )

La candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 1,303 votos sobre el postulante izquierdista Roberto Sánchez en el escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Perú, con el 98.25 % de las actas de sufragio contabilizadas y la mayoría del voto restante en manos de los jurados electorales para resolver las observaciones presentadas.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 50.004 % de los sufragios, con 9,036,046 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú tiene el 49.996 %, con 9,034.743 votos, de acuerdo con el más reciente reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De un total de 92,766 actas de votación en la segunda vuelta electoral, sólo nueve están pendientes de ingresar en el cómputo final y 1,607 fueron enviadas a los jurados electorales especiales (JEE) para resolver las observaciones presentadas en las mesas de sufragio.

A su vez, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral en el país, informó —en su plataforma digital— que ha recibido 1,579 actas observadas, de las cuales 1,372 tienen ya un pronunciamiento sobre el reclamo presentado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/e3acef322bf4cd7c9cdfaa691993f766c16370d8w-a7060051.jpg La candidata derechista Keiko Fujimori, reacciona durante el cierre de campaña este jueves, en Lima (Perú). (EFE)

De ese total de actas observadas, 152 fueron enviadas al recuento de votos y cuatro de ellas han realizado ya las audiencias públicas para cumplir con ese proceso.

Recuento de votos

En tal sentido, el cierre del escrutinio dependerá del recuento de votos de esas 152 actas y las adicionales que puedan ser remitidas a la misma instancia de las más de 1,600 observadas hasta la fecha.

Fujimori expresó en la víspera que tomaba con "serenidad y mucha gratitud" los resultados de la segunda vuelta electoral en Perú, que le daba una ventaja sobre Sánchez, y recordó que su rival izquierdista ha dicho que respetará los resultados de la elección presidencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/12/f082d0b9d03eb54736c8d569d5a2b588f9af2bd0w-7fa25aa2.jpg otografía del 07 de Junio de 2026 que muestra a personas esperando en un punto de votación este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Lima (Perú). (EFE)

La lideresa del partido Fuerza Popular señaló que Sánchez, quien se postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), "ha señalado que va a respetar los votos" y pidió "calma y serenidad" a la ciudadanía hasta que concluya el escrutinio de la votación de este balotaje.

En tanto, el secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, dijo que habían tomado con "tranquilidad" los más recientes resultados del cómputo de votos que desplazan a Sánchez al segundo lugar y que estaban dispuestos a "respetar el voto ciudadano".

Así mismo, Zunini dijo que "la gente está en su derecho de movilizarse", ante los anuncios de manifestaciones de sus seguidores en varias ciudades de Perú, pero también pidió "calma" para que el proceso electoral concluya "sin ningún tipo de incidencias".