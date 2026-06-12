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migrantes venezolanos repatriados
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Un total de 120 migrantes regresan a Venezuela en un vuelo proveniente de Estados Unidos

La repatriación de migrantes continúa, con un total de 160 vuelos desde Estados Unidos aterrizando en Venezuela desde el inicio del programa

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    Un total de 120 migrantes regresan a Venezuela en un vuelo proveniente de Estados Unidos
    En el avión viajaron 72 hombres, 30 mujeres, así como 18 menores de edad, añadió Vuelta a la Patria en una publicación en Telegram. (FUENTE EXTERNA)

    Un total de 120 migrantes venezolanos regresaron este viernes a su país en un vuelo de repatriación proveniente de Miami, Estados Unidos, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

    En el avión viajaron 72 hombres, 30 mujeres, así como 18 menores de edad, añadió Vuelta a la Patria en una publicación en Telegram.

    Además, indicó que los venezolanos fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, y siguieron los protocolos necesarios de seguridad y salud.

    Repatriaciones recientes

    El pasado lunes, un avión de repatriación con 133 migrantes aterrizó en Venezuela desde Miami, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

    • En una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que en el avión viajaron 85 hombres, 28 mujeres, así como 20 niños.

    Un total de 160 vuelos de repatriación, la gran mayoría desde EE. UU., han aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de 2026.

    Impacto del programa Vuelta a la Patria

    El Ministerio de Interior indicó a finales de mayo que, desde febrero de 2025, más de 28,000 venezolanos han regresado al país a través del programa estatal de retornos de migrantes.

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