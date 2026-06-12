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Abatidos nueve miembros del principal cártel narco de Colombia en bombardeo militar

El bombardeo militar en Chocó se produce en un contexto de creciente violencia a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia

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    Abatidos nueve miembros del principal cártel narco de Colombia en bombardeo militar
    La crisis en la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en un país con más de seis décadas de conflicto armado. (FUENTE EXTERNA)

    Nueve miembros del principal cártel narcotraficante de Colombia murieron en un bombardeo militar, informó el viernes el comandante de las Fuerzas Armadas, a una semana y media del balotaje presidencial marcado por un pico de violencia.

    El general Hugo López publicó en X videos aéreos de la explosión y fotos del material decomisado como fusiles, municiones y cargadores hallados en el ataque ejecutado en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país en el que opera el Clan del Golfo.

    El gobierno sostiene negociaciones con el cartel desde el año pasado en Catar. La poderosa agrupación de origen paramilitar es uno de los numerosos grupos armados que sumen a Colombia en la peor ola de violencia en la última década.

    Contexto político y seguridad en Colombia

    Los colombianos escogerán nuevo presidente el 21 de junio entre Iván Cepeda, candidato del partido oficialista de izquierda, y Abelardo de la Espriella, un outsider que promete mano dura contra el narcotráfico de la mano de Estados Unidos.

    El ultraderechista ganó la primera vuelta en mayo por un estrecho margen con un discurso de garantizar la seguridad luego de los intentos del presidente Gustavo Petro de negociar el desarme de todos los grupos armados del país.

    El Clan del Golfo y otras organizaciones narcotraficantes se fortalecieron en medio de los intentos de dialogar del primer mandatario izquierdista en la historia del país.

    Se espera que algunos de sus miembros lleguen en las próximas semanas a zonas rurales especiales designadas por el gobierno para llegar a unos acuerdos.

    • Sin embargo, el abogado del cártel reconoció recientemente que será "imposible" firmar un pacto definitivo de paz con Petro.

    La crisis en la seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en un país con más de seis décadas de conflicto armado.

    El candidato izquierdista Cepeda fue uno de los creadores de la política de paz de Petro. El jueves en entrevista con la AFP afirmó que está dispuesto a hacer los "cambios" que sean "necesarios" a esa estrategia.

    De la Espriella, favorito según una encuesta, promete más bombardeos, megacárceles y ofensivas de la mano de Estados Unidos, especialmente tras recibir el apoyo de Donald Trump.

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