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Asesinan a tiros a alcalde en zona azotada por el narco en México

El alcalde Joel Bravo fue asesinado a tiros en un municipio de Oaxaca, donde los cárteles luchan por el control de las rutas de drogas

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    Asesinan a tiros a alcalde en zona azotada por el narco en México
    El ataque fue atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación (FUENTE EXTERNA)

    Un alcalde fue asesinado a tiros en un estado de México con presencia de cárteles del narcotráfico, informaron el sábado autoridades locales.

    El ataque ocurrió en un municipio de 6.900 habitantes en el estado de Oaxaca, en el sur del país, donde grupos del crimen organizado se disputan las rutas del trasiego de drogas.

    Joel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, fue víctima de una "agresión con disparos de arma de fuego", informó la fiscalía del estado en un comunicado, sin precisar detalles de las circunstancias en las que se produjo el crimen.

    Reacción del gobernador

    El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó "enérgicamente el cobarde asesinato" en un mensaje en la red social X. "En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades".

    La fiscalía regional indicó que "se endureció la presencia policial y se desplegó un operativo táctico" con participación federal en la zona para detener a los agresores.

    Contexto de la violencia en México

    Los poderosos cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa tienen presencia en este estado costero con el Pacífico.

    Casi un centenar de alcaldes fueron asesinados en México desde 2006, cuando se disparó la violencia ligada al narcotráfico.

    Un caso reciente que conmocionó el país fue el asesinato, también a tiros, de Carlos Manzo, alcalde en un municipio ubicado en la rica región aguacatera del estado de Michoacán.

    • Su muerte fue vinculada al CJNG
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