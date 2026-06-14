Peruanos esperan el fin de la revisión de actas observadas con leve ventaja de Fujimori

A una semana de los comicios y con el 98.59 % del escrutinio, Fujimori (Fuerza Popular) ha logrado el 50,051 % de los votos con fuerte apoyo en Lima, el norte del país y el voto extranjero, frente al 49,949 % de Sánchez (Juntos por el Perú). ( FUENTE EXTERNA )

Los peruanos siguen esperando el final del lento procesamiento de las actas observadas de la segunda vuelta presidencial y se van haciendo a la idea de que su nueva presidenta probablemente sea la derechista Keiko Fujimori, que tiene una ventaja de 18,488 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

A una semana de los comicios y con el 98.59 % del escrutinio, Fujimori (Fuerza Popular) ha logrado el 50,051 % de los votos con fuerte apoyo en Lima, el norte del país y el voto extranjero, frente al 49,949 % de Sánchez (Juntos por el Perú) quien ha ganado en el sur y centro de Perú.

Conteo de actas observadas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó la noche del viernes el conteo de las actas pendientes y ahora queda que los jurados especiales electorales (JEE) procesen las 1,300 actas observadas e impugnadas, un proceso que es previsible que se extienda varios días más.

Mientras la ciudadanía espera a que se resuelvan estas actas y se proclame al noveno presidente del país andino en más de una década, se multiplican los rumores de marchas multitudinarias en Lima y el sur de Perú en contra de una eventual victoria de Fujimori.

Durante la noche del sábado hubo una movilización pacífica en Lima donde cientos de simpatizantes de Sánchez pidieron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) transparencia total en el proceso electoral y respeto a la voluntad popular.

Reacciones de los candidatos

En este sentido, el presidente interino, José María Balcázar, anunció este domingo que va a postergar dos días su viaje oficial a Europa, donde se reunirá con el papa León XIV, para permanecer en Lima con el fin de "coordinar acciones en favor de la paz social y la estabilidad del país".

También, este domingo, Sánchez viajó a Cusco, donde obtuvo con más del 78 % de los votos, y reiteró su pedido a las autoridades electorales de recontar los votos.

El izquierdista sostuvo que su partido encontró indicios de presuntas irregularidades en mesas de votación en Lima, en regiones del norte donde Fujimori ganó y en el voto extranjero, y propuso a su contrincante que pidan un reconteo, algo que la derechista rechazó.

"Nos reafirmamos exigiendo transparencia, respeto a la democracia y al voto de nuestro pueblo", dijo al añadir junto a comunidades altoandinas que "nadie tiene por qué oponerse a ese reconteo, para que todo el pueblo sepa, así fuere por un voto, quién obtendrá la victoria electoral".

Además, expresó que "todas las sospechas e indicios de irregularidades" deben ser aclaradas por el JNE, la ONPE y todas las fuerzas democráticas, para que no haya ninguna controversia.

También, destacó que su partido se mantendrá "vigilante y movilizado" y exhortó a sus simpatizantes a defender el voto mediante movilizaciones pacíficas y dentro del marco democrático.

Por su parte, Fujimori, reiteró su rechazo este fin de semana al pedido de Sánchez y le instó a "leer mejor" la ley electoral, anunció la noche del sábado que estará unos días fuera de Perú para acompañar a su hija de 18 años en un viaje familiar.

Finalmente subrayó que se debe esperar el resultado oficial de los comicios con calma y se mostró abierta a dialogar con todas las fuerzas políticas, especialmente con Sánchez, pero una vez que haya concluido el proceso electoral.