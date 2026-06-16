La Policía brasileña busca a 25 miembros de Tren de Aragua por tráfico de armas y drogas

Imagen ilustrativa de un hombre con tatuajes representativos al Tren de Aragua. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía brasileña desplegó este martes un operativo simultáneo en seis estados del país para detener a 25 integrantes de la grupo criminal transnacional Tren de Aragua por tráfico de armas, drogas y personas, delitos en los que estaría asociado con la banda brasileña Comando Vermelho.

La operación incluye también 30 órdenes de búsqueda e incautación de pruebas en el marco de las investigaciones, que se desarrollan en seis estados de norte a sur del país, según un comunicado de la Policía Civil.

En el estado de Amazonas fueron arrestados varios "venezolanos asociados al grupo criminal", además de un armero brasileño que se ocupaba también del transporte terrestre de armamento, según afirmó el comisario Mário Paulo, citado en un comunicado de la Policía Civil regional.

El arresto del supuesto responsable financiero e Río de Janeiro

En Río de Janeiro, las autoridades detuvieron a un sospechoso de ser el responsable financiero que ha gestionado el blanqueo de 300 millones de reales (unos 60 millones de dólares) en criptomonedas y otros activos para el Tren de Aragua solo en el último año, conforme al comunicado de la Policía Civil regional.

El sospechoso fue detenido en el aeropuerto internacional de Río, donde además incautaron un coche de lujo, estimado en un millón de dólares, según informaciones del portal 'G1'.

De acuerdo con el comunicado oficial, datos obtenidos durante la acción indican el enlace financiero entre el Tren de Aragua y el Comando Vermelho en territorio brasileño.

Asimismo, las investigaciones coordinadas apuntan al Tren de Aragua como proveedor de armas de guerra para los grupos criminales de Brasil.

La operación continúa abierta y las autoridades todavía no han divulgado un balance exacto del número de detenidos y de la cantidad de armas confiscadas.

El megaoperativo brasileño sucede menos de una semana después de una acción en Venezuela, en la que participó Estados Unidos, y culminó con la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y considerado el líder máximo de la banda criminal que actúa en la región y surgió en las cárceles venezolanas.