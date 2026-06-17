El Partido Comunista cubano descarta "una desviación" con las nuevas reformas que analiza

El General de Ejército, Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) afirmó que el paquete de reformas económicas y sociales que evalúa este miércoles un pleno extraordinario de su Comité Central "para nada constituyen una desviación del proyecto socialista".

Asimismo subrayó en redes sociales que esas propuestas surgen "como expresión de la lógica de desarrollo en el período histórico".

"Su construcción está guiada por las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, del General de Ejército Raúl Castro Ruz y por las orientaciones del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez", añadió la organización política.

Al presentar las propuestas, el miembro del Buró Político del PCC -la más alta dirección de la formación- y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló que las medidas "impactarán en el perfeccionamiento del sistema de dirección de la economía cubana", refirió la misma fuente.

Además expresó que su implementación debe estar acompañada de "mecanismos efectivos de protección social".

"Estas propuestas, si bien conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de los recursos, no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado", añadió el reporte.

Hasta ahora se desconoce si al cierre de la reunión -que se desarrolla a puertas cerradas- se darán a conocer sus resultados finales.

El pasado 12 de junio, Díaz-Canel avanzó en una comparecencia por sorpresa ante medios estatales un grupo de medidas que incluyen cambios en busca de cierta liberalización y descentralización de la economía cubana, que se encuentra sumida en una profunda crisis.

Las propuestas van de la entrada en el sector turístico de "nuevos actores" en "nuevas modalidades" al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisión y dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.

Contexto económico y reacciones ante las medidas

El paquete de reformas tendrá como paso siguiente su presentación mañana jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral), que lo evaluaría y previsiblemente lo ratificaría, como es habitual con las propuestas que le llegan.

Estas medidas llegan en un contexto en el que la economía cubana se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025 por la combinación de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las fallidas medidas internas en materia monetaria y económica.

A ello se suma desde enero la política de máxima presión del Gobierno de EE.UU., que exige cambios políticos y económicos profundos con un cerco petrolero y una serie de sanciones secundarias que afectan directamente a entidades extranjeras.

Las reformas, que de implementarse en su totalidad supondrían cambios significativos, fue recibido en general con tibieza por la población y con abierto escepticismo por la oposición, mientras que los expertos mostraron sus dudas en torno a la coherencia de las medidas, su profundidad y la secuencia en que deben aplicarse para evitar mayores distorsiones en la economía.