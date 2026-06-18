Guatemala busca fortalecer el comercio hacia República Dominicana con misión empresarial

La directora de Crecimiento de las Exportaciones de Agexport, Aída Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

Guatemala buscará fortalecer sus vínculos comerciales con República Dominicana mediante una misión empresarial que visitará Santo Domingo del 22 al 25 de junio y que, según los organizadores, será la más numerosa realizada hasta la fecha entre ambos países.

"Esta es la misión comercial más grande que hemos realizado hacia República Dominicana. Esperamos que genere nuevas oportunidades de negocio, alianzas estratégicas y relaciones comerciales de largo plazo para los dos países", afirmó la directora de Crecimiento de las Exportaciones de Agexport, Aída Fernández.

Fernández recalcó el compromiso del sector público y privado para impulsar la internacionalización de las empresas guatemaltecas, fortalecer los vínculos comerciales y promover una agenda de crecimiento económico sustentada en el aumento de las exportaciones y la generación de empleo.

Más de 35 empresarios integrarán la delegación y mantendrán reuniones con al menos 60 compradores dominicanos interesados en importar productos guatemaltecos.

Objetivos de la misión empresarial

La misión estará conformada por empresas de los sectores de alimentos y bebidas, cosméticos e higiene, muebles, plásticos, productos agrícolas y servicios.

Otro de los objetivos de la visita es "promover la internacionalización de las empresas guatemaltecas, facilitar las conexiones comerciales y fortalecer la presencia del país en mercados estratégicos de la región", destacó la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) en un comunicado.

Reuniones de alto nivel en Santo Domingo

La agenda de encuentros de alto nivel que se celebrarán en Santo Domingo es coordinada por la Consejería Comercial de la Cancillería guatemalteca en República Dominicana, explicó el vicecanciller Julio Orozco.

En 2025, las exportaciones de Guatemala a República Dominicana, país miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ascendieron a 282.07 millones de dólares, principalmente en cosméticos y artículos de tocador, productos de higiene, preparaciones alimenticias, azúcares y confites, plásticos y artículos farmacéuticos, entre otros, de acuerdo con datos del Banco de Guatemala (central).