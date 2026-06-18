Noboa da inmunidad a extranjeros que colaboren en "guerra" a bandas criminales en Ecuador

La solicitud de Noboa busca lograr mejores objetivos en la lucha contra bandas vinculadas a redes de narcotráfico. ( EFE )

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió este jueves un decreto en el que señala que el personal extranjero que participe en las acciones ejecutadas en el marco del "conflicto armado interno" declarado en el país contra el crimen organizado "gozará de inmunidad", de acuerdo con los instrumentos internacionales firmados por la nación andina.

En el decreto, Noboa señala que el Estado recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que generan, agudizan y sostienen la "guerra" que declaró desde enero de 2024 a las mafias, ante el auge de la criminalidad por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones.

Este documento dispone, literalmente, que "el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos" por Ecuador.

Estado de emergencia renovado

Noboa declaró el martes un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias de su país ante un incremento de la violencia de grupos narcos.

El 1 de junio terminó un estado de excepción de 60 días, en medio del cual el mandatario también decretó un toque de queda nocturno en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil (sureste), estratégico para el narcotráfico.

Desde que asumió en noviembre, Noboa ha recurrido con frecuencia a los estados de excepción para combatir a bandas que además se dedican a la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.