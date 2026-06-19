Renuncia director penitenciario de Panamá tras una fuga masiva de presos

El director general del Sistema Penitenciario de Panamá, Jorge Torregroza. ( FUENTE EXTERNA )

El director general del Sistema Penitenciario de Panamá dimitió tras la histórica fuga de 195 reclusos, la mayoría recapturados, de una cárcel cercana a la capital a inicios de junio, según informó este viernes el Ministerio de Gobierno (Interior) del país centroamericano.

Jorge Torregroza, ya exdirector, "ha presentado su renuncia al cargo, la cual ha sido aceptada por la ministra (de Gobierno) Dinoska Montalvo", según el breve comunicado en el que se agradece "sus 20 meses de gestión, destacando la entrega, desempeño y compromiso".

El pasado 1 de junio hubo una fuga masiva de presos en la cárcel La Joyita, situada en los alrededores de la capital panameña y que forma parte del complejo penitenciario más grande el país. En medio de esa situación confusa, 195 reos lograron escapar, tres murieron y hubo, además, nueve heridos, entre presos y policías.

Las autoridades han recapturado a 178 de los 195 evadidos, por lo que aún buscan a 17 que no son presos de alto perfil o jefes de bandas criminales, según la información oficial.

Reacciones oficiales

La renuncia de Torregroza sucede tras la histórica fuga, que sucedió mientras un grupo de presos de reos de "alto perfil" (peligrosidad) desde La Joyita hacia un penal en la provincia de Chiriquí, cerca a la frontera con Costa Rica, aunque las autoridades no han precisado si esto originó el incidente.

Dicha fuga evidenció, en palabras del presidente José Raúl Mulino esta semana, un "colapso" del sistema, por lo que el mandatario panameño adelantó que "es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes", que serán anunciados el 1 de julio próximo.

Tras este hecho, el Gobierno de Panamá reactivó con el traslado de 29 reos de alta peligrosidad un centro penitenciario situado en la Isla Coiba, una isla del Pacífico protegida como parque natural, desalojado hace más de 20 años.

Además, 150 reos recapturados han sido imputados por esta fuga en una audiencia masiva con penas de entre cuatro y 44 meses de cárcel por el caso.

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