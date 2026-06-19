Sánchez y sus seguidores marchan para exigir "transparencia" en conteo de elección en Perú

La movilización fue resguardada por cientos de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). ( FUENTE EXTERNA )

El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que está cerca de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, lideró una manifestación junto a miles de sus seguidores este viernes en Lima "en defensa del voto popular" y para exigir a los organismos electorales "transparencia" en la parte final del conteo de la votación, celebrada el 7 de junio.

Sánchez partió al frente de sus partidarios desde el local de su partido, Juntos por el Perú, en el céntrico Paseo Colón, para recorrer de manera pacífica varias calles del centro histórico de la capital peruana.

La movilización fue resguardada por cientos de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) sin que se produzcan incidentes mayores, aunque sí algunas breves escaramuzas con periodistas que intentaron acercarse al candidato.

El recorrido se realizó a pesar de las restricciones ordenadas por la Municipalidad de Lima, que dirige el alcalde ultraderechista Renzo Reggiardo, quien advirtió que se iban a tomar acciones legales si se producían actos vandálicos.

Reggiardo también defendió su decisión de ordenar el cierre del tránsito por varias de las principales calles y plazas del centro histórico, al señalar que se hizo para "prevenir situaciones que posteriormente pueden derivar en hechos violentos".

Sin que eso suceda, al término de la movilización Sánchez salió a un balcón de su local partidario para agradecer el apoyo de sus partidarios y defender el derecho a la protesta pacífica.

"Es por ello que nosotros, con la fuerza de ese pueblo, exigimos justicia electoral, transparencia electoral", agregó antes de enfatizar que el pueblo peruano "es respetuoso de la democracia".

Recursos legales y nuevas movilizaciones

El candidato también anunció la presentación de recursos legales para que se respete el debido proceso en el conteo de los votos y que se convocará a nuevas movilizaciones en los próximos días.

"Este proceso tiene que tener transparencia, cero controversias, seguridad jurídica, porque todos los votos de los peruanos valen igual", sostuvo.

Sánchez enfatizó que las protestas seguirán realizándose "democráticamente, pacíficamente" y se harán "de manera ejemplar, esperanzadora, coordinando con todas las regiones".

Juntos por el Perú convocó a la movilización de este viernes en "defensa del voto popular" y en rechazo al resultado de la segunda vuelta presidencial, que le da un virtual triunfo a Fujimori, con el 99,6 % del total del escrutinio.

Respuesta de Keiko Fujimori y estado del escrutinio

La agrupación considera que ha existido una "falta de transparencia" de los organismos electorales y el cambio de reglas en pleno proceso, así como una serie de "irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas" que atentan contra "la voluntad soberana del pueblo peruano".

Respuesta de Keiko Fujimori

En respuesta, Fujimori exhortó este viernes a su rival electoral a respetar los resultados de la votación, tras asegurar que "las cifras son contundentes" cuando se acerca el término del cómputo.

Consultada sobre la movilización convocada por los izquierdistas, la candidata pidió que se desarrolle "con total normalidad" y respeto a la propiedad privada, y confió en que el resultado final de la segunda vuelta presidencial "salga pronto"**.

La ventaja de Fujimori sobre Sánchez subió este jueves a 41.685 votos cuando el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial llegó al 99,626 % y solo resta incluir 347 actas de votación que son revisadas por presuntas irregularidades.