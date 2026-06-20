Muere en una prisión en Puerto Rico un convicto que mató a sus tres hijos en 2004

El hallazgo ocurrió durante una ronda preventiva en el complejo correccional donde Castro, cumplía su condena ( FUENTE EXTERNA )

Félix Nieves Castro, un puertorriqueño que fue condenado a cadena perpetua en 2004 por haber incendiado su residencia con sus tres hijos dentro mientras dormían, fue encontrado muerto en su celda en una prisión en Ponce, ciudad en el sur de Puerto Rico, informó este sábado la Policía.

Detalles sobre la muerte

Nieves Castro se encontraba encarcelado en la sección de máxima seguridad en el Complejo Correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo, mejor conocido como Las Cucharas, en Ponce.

De acuerdo con la información provista por la Policía, un oficial de custodia daba en las horas de la tarde de ayer, viernes, una ronda preventiva por el área de máxima seguridad cuando llamó a Nieves Castro, pero no le respondió.

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Tras ello, el guardia correccional se comunicó con el médico de turno de la prisión para atender a Nieves Castro, pero ya no tenía signos vitales.

Antecedentes penales

La causa de muerte aún no ha sido determinada y el cadáver no mostraba signos de violencia visibles.

Nieves Castro cumplía la máxima sentencia penal por tres cargos de asesinato en primer grado y un cargo por incendio agravado.

El hombre incendió la casa de madera en la que vivía, junto a su pareja, Zulmarie Soto Alicea, en el momento en que sus tres hijos dormían.

La pareja, que residía en el barrio Piletas de Lares (oeste), alegó que cometió los hechos para intentar obtener un nuevo hogar. EFE