De la Espriella dice que su Gobierno será "democrático y garante de la libertad"

El ultraderechista Abelardo de la Espriella afirmó este domingo que su Gobierno será "absolutamente democrático y garante de la libertad" tras ganar por estrecho margen, según el conteo preliminar, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

"A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad", expresó De la Espriella en un discurso en Barranquilla, ciudad en la que votó y esperó los resultados.

Además, hizo un llamado a los colombianos a respetar y celebrar la victoria que le atribuyen los resultados preliminares y aseguró que el triunfo marca el inicio de una nueva etapa para el país.

"El pueblo debe celebrar este triunfo con alegría, con patriotismo, porque la patria milagro empieza hoy", afirmó De la Espriella ante miles de simpatizantes reunidos en Barranquilla para seguir los resultados electorales que le dieron el triunfo por 0.94 puntos porcentuales sobre el izquierdista Iván Cepeda.

Según el conteo preliminar de la segunda vuelta en Colombia, con el 99.91 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12,950,642 votos (49.65 %), y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, acumula 12,702,592 sufragios (48.70 %).

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, el pasado 20 de mayo al considerar como una "injerencia" unas declaraciones de Petro, quien calificó como una "insurrección popular" las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia de Paz.

El viernes, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, sostuvo que el Gobierno de Paz buscará restituir embajadores con Colombia una vez que se conozcan los resultados de la segunda vuelta presidencial.